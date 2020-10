Preiswerte Wohnungen in Zürich – Der Ansturm auf die Hornbach-Siedlung kann beginnen Günstig sind die Wohnungen, die ab heute im Seefeld ausgeschrieben sind, fraglos. Sind sie auch attraktiv? Zumindest über die Fassade wird im Quartier gelästert. Hélène Arnet

Die kräftige Farbigkeit der neuen Siedlung an der Bellerivestrasse polarisiert. Foto: Sabina Bobst

Am 1. Februar sind die ersten der 125 Wohnungen der städtischen Siedlung Hornbach bezugsbereit. Am Dienstagnachmittag erklärten die Stadträte Daniel Leupi (Grüne) und André Odermatt (SP), wie das Auswahlprozedere der Mieterinnen und Mieter abläuft. Denn eines ist klar: Die Nachfrage wird das Angebot bei weitem überschreiten.

Bevor die eigentliche Ausschreibung begonnen hat, meldeten sich bereits 1500 Interessierte bei der Stadt. Denn die Preise sind für Neuwohnungen im Seefeld, so nahe am See, konkurrenzlos günstig. Eine typische 4,5-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche zwischen 95 und 107 Quadratmetern kostet brutto zwischen 1580 und 1739 Franken. Rund ein Drittel der Wohnungen sind subventioniert und noch preiswerter.