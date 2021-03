Corona-Tests in Zürcher Apotheken – Der Ansturm auf die Oster-Termine hat begonnen Zürcherinnen und Zürcher lassen sich öfter testen. Sie melden sich bereits für die Feiertage an und bringen die Apotheken ans Limit. Patrice Siegrist

Ausgelagert: Natalia Blarer und ihr Team der TopPharm-Europaallee-Apotheke testen in einem eigens aufgestellten Holzhaus auf dem Europaplatz. Foto: Urs Jaudas

Plus 53 Prozent in der Europaallee, plus 100 Prozent am Morgental in Zürich-Wollishofen: Die Zahl der durchgeführten Corona-Tests in Zürcher Apotheken ist vergangene Woche in die Höhe geschnellt. «Wir sind jeden Tag ausgebucht», sagt Natalia Blarer, Projektverantwortliche beim Apothekerverband Zürich für das Projekt Corona-Tests und Geschäftsführerin der TopPharm-Europaallee-Apotheke. Die vom Bund lancierte Test-Offensive des Bundesrats entfacht ihre Wirkung – und vor Ostern wird die Nachfrage nochmals steigen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten: