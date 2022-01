Stadtratswahlen: Josef Widler (Die Mitte) – Der Antihysteriker soll seine Partei retten Die Mitte, ehemals CVP, will zurück ins Zürcher Stadtparlament. Als Wahllokomotive geht ein Altgedienter voran, den alle kennen – wegen Corona. Pascal Unternährer

Ein Hausarzt und Politiker von altem Schrot und Korn: Josef Widler. Foto: Sabina Bobst

Die Szene im Rathaus sagt viel über Josef Widler aus: Am 1. März 2020, also zu Beginn der Pandemie, reicht der Hausarzt seinem Gegenüber noch immer die Hand. Parteikollege und Apotheker Lorenz Schmid hat bereits zum Ellbogengruss gewechselt, worauf Widler witzelt: «Aber bitte nicht jene Elle hinstrecken, in die du grad geniest hast.» Gelassenheit und Humor sind Markenzeichen des Mitte-Politikers.