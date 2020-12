Prozess in der Affäre Schwarzenbach – Der Anwalt schiebt die Schuld auf den Galeristen Im Prozess gegen Urs Schwarzenbach unterliegen die Anwälte in einem ersten Schritt. Sie verlangten vom Gericht, der Fall sei wegen Verjährung einzustellen. Der Prozess geht im Januar weiter. Catherine Boss

Razzia im Hotel Dolder Grand 2017: Im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung nehmen Männer das Bild «New Glory Banner» von Robert Indiana von der Wand. Foto: Reto Oeschger

Für den bekannten Zürcher Rechtsanwalt Lorenz Erni dürfte der Prozess am Zürcher Bezirksgericht in der Kunstaffäre rund um Dolder-Besitzer Urs Schwarzenbach (72) gar nicht stattfinden. Die Untersuchung der Eidgenössischen Zollverwaltung wegen mehr als 80 nicht verzollter Kunstwerke im Wert von über 100 Millionen Franken habe zu lange gedauert, der Fall sei verjährt, das Verfahren einzustellen. Erni vertritt Mathias Rastorfer (59) von der Galerie Gmurzynska am Zürcher Paradeplatz. Dasselbe verlangten die Anwälte von Urs Schwarzenbach und dem mitangeklagten Rechtsanwalt Ulrich Kohli (78).