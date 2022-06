John Eastman und der 6. Januar – Der Architekt von Donald Trumps Putschversuch Lange war John Eastman komplett unscheinbar. Doch nun entpuppt sich der Anwalt als jener «Rasputin», der US-Präsident Trump die Ideen für ein Festhalten an der Macht einflüsterte. Fabian Fellmann aus Washington

Im Mittelpunkt der letzten Anhörung zum Sturm auf das Capitol: John Eastman, der juristische Einflüsterer Donald Trumps. Bild: Mandel Ngan (AFP)

Nichts in seiner Karriere deutete darauf hin, dass John Eastman plötzlich derart im Zentrum stehen sollte. Doch nun hat sich der Anwalt von Donald Trump als zentrale Figur entpuppt bei den Anhörungen zum 6. Januar. Wie Rasputin einst dem russischen Zaren verrückte Gedanken einflüsterte, so fütterte Eastman Trump im Dezember und Januar 2020 mit Ideen, wie ein Festhalten an der Macht zu rechtfertigen wäre. «Ein Putsch auf der Suche nach einer rechtlichen Theorie», kommentierte ein Bundesrichter später.