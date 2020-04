Glaube und Corona – Der April wird zum Härtetest für die Religionen Ausgerechnet während Ostern, Pessach und Ramadan ist religiöse Askese gefordert. Fundamentalisten und religiös legitimierte Regime tun sich schwer damit. Meinung Michael Meier

Predigen aus sicherer Distanz: Der ökumenische Gottesdienst wird aus einer Kirche in Halle, Deutschland, ins Internet übertragen. Foto: Hendrik Schmidt (AP)

Feiern gehört zur Religion, der sinnlich-leibliche Kontakt zum Kult. Beim Abendmahl trinkt man aus dem gleichen Kelch. Man reicht sich die Hand zum Friedensgruss. Küssen ist religionsübergreifende Praxis der Volksfrömmigkeit: Gläubige küssen Altäre, Reliquien, Schreine und Torahrollen. All das ist tabu. In vielen Ländern wird der Peak der Corona-Krise just im April erwartet, wenn die höchsten Feiertage der monotheistischen Religionen anstehen.