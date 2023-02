Vogelgrippe auf Säugetiere gesprungen – «Der Ausbruch auf der Nerzfarm ist eindeutig ein Warnsignal» Derzeit grassiert die Vogelgrippe in fast allen Teilen der Welt. Nun gibt es Indizien, dass das Virus eine bedrohliche Mutation erworben hat. Wie gefährlich ist dies für den Menschen? Berit Uhlmann Barbara Reye

Auf einer Farm in Tschechien mussten vor ein paar Wochen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die infizierten Vögel getötet werden. Foto: Josef Vostarek, Imago, CTK

H5N1, die Bezeichnung für einen Virustyp der Vogelgrippe, war in den vergangenen Tagen oft in einem eher beunruhigenden Tonfall zu hören. Auslöser war eine Veröffentlichung von spanischen Wissenschaftlern, in denen sie beschrieben, wie sich der Erreger im vergangenen Oktober in einer Nerzfarm in Galizien verbreitete. Der Ausbruch hatte eine Dynamik, die dafür spricht, dass er nicht durch Vögel auf einzelne Tiere übertragen wurde, sondern von Nerz zu Nerz weitergegeben wurde.