Fors vo dr Lueg – Der Ausraster des Siegermunis und seine Folgen Der Siegermuni des Eidgenössischen 2013 verletzte seinen Betreuer Hans Bichsel lebensgefährlich. Nun ist Fors vo der Lueg geschlachtet worden. Jacqueline Graber

Zahlreiche Auftritte absolvierte das Duo Hans Bichsel und Fors vo dr Lueg gemeinsam. Nie gab es einen Zwischenfall. Bild: Matthias Künzi

Hans Bichsel sitzt zu Hause in der Wohnstube. Seine Gesichtsfarbe ist fahl, erst vor wenigen Tagen konnte er das Spital verlassen. «Dass ich noch hier bin, verdanke ich Urs Rentsch. Er ist mein Lebensretter», sagt er mit ruhiger, fester Stimme. Beherzt griff Kollege Rentsch ein, begab sich dabei selbst in Gefahr, als ein Muni Hans Bichsel an ein Gitter drückte. Beim Stier handelt es sich um keinen Geringeren als Fors vo dr Lueg, den Siegermuni vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Burgdorf 2013.

Wieso der neunjährige Stier Mitte September einen Ausraster hatte, kann sich Hans Bichsel bis heute nicht erklären – obwohl er den Muni seit 2012 betreute. Die Anfrage vom OK-Präsidenten des Esaf kam damals nicht zufällig: Landwirt Bichsel verfügt über 35 Jahre Erfahrung, hat über 20 Stiere aufgezogen. «Fors vor der Lueg war etwas Besonderes, er hatte einen guten Charakter», lobt der heute 65-Jährige auch nach dem Unfall.