Stadt führt Züri City Card ein – Der Ausweis für über 10’000 Sans-Papiers kommt Zürich will ein Dokument schaffen, das die Identität aller Einwohnerinnen und Einwohner bestätigt. Die wichtigsten Antworten zur Züri City Card. Liliane Minor

Immer wieder setzen sich Menschen für Sans-Papiers ein. Zürich will jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Foto: Keystone/Marcel Bieri

Sie sind mitten unter uns und doch versteckt: Sans-Papiers, Menschen ohne gültige Aufenthaltsrechte. Viele leben seit Jahren, teilweise unter prekären Bedingungen, hier. Von vielen öffentlichen Leistungen sind sie ausgeschlossen – obwohl sie ein Anrecht darauf hätten. In der Stadt Zürich soll ihr Leben in Zukunft wenigstens ein bisschen leichter werden. Das zumindest ist das Ziel eines Pakets von Massnahmen, das der Stadtrat heute Mittwoch vorgestellt hat.

Sichtbarster Teil dieses Pakets ist die sogenannte City Card, ein amtlicher Ausweis, der Identität und Wohnsitz aller Einwohnerinnen und Einwohner bestätigt, also auch von Sans-Papiers. Zürich will als erste Stadt in der Schweiz einen solchen Ausweis einführen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die City Card.