75 Jahre Flughafen – Der Bauernhof am Pistenrand Bis zum Ende der 1950er-Jahre wurde beim Flughafengelände Landwirtschaft betrieben. Dahinter steckt die Geschichte von Rudolf und Emmy Eberhard – und eines Firmenimperiums. Andrea Meili

Im Haus der Eberhards in Höri hängt heute noch ein Bild vom Bauernhof am Pistenrand. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Wenn jemand weiss, wie sich Fluglärm anfühlt, dann Emmy und Rudolf Eberhard. «Der erste Düsenjet hat mich aus dem Schlaf gerissen», kann sich Emmy noch gut erinnern. Das war, als sie zu Ruedi auf den Bauernhof gezogen ist. Der Lärm der Flugzeuge muss ohrenbetäubend gewesen sein für das Ehepaar, schliesslich haben die Eberhards zwischen den Pisten des neuen Flughafens Kloten gewohnt und gearbeitet. Erst einige Jahre später mussten die beiden ihren Rohrhof verlassen.

Aber alles der Reihe nach. Rudolf Eberhard ist 1925 als eines von fünf Kindern einer Klotener Bauernfamilie zur Welt gekommen. Als er fünf Jahre alt war, starb der Vater an einer schweren Krankheit. Nach Ruedis Schulzeit begann bald der Zweite Weltkrieg. Für das Militär war er noch zu jung. Ruedi wurde Pferdefuhrmann während der Anbauschlacht in Kloten.

Der Rohrhof der Familie Eberhard während des Ausbaus der Blindlandepiste (heute Piste 16/34) im Jahr 1959. Das weisse Viereck ist auf der Aufnahme im Bildarchiv der ETH-Bibliothek eingezeichnet. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte Ruedi Eberhard in der Rekrutenschule. «Als das Kriegsende verkündet wurde, gab es ein Fest und wir waren bis am nächsten Morgen im Ausgang», erinnert er sich. Mit dem Ende des Kriegs war auch die Anbauschlacht in Kloten vorbei, und ein Pferdefuhrmann wurde ab 1946 nicht mehr gebraucht. Der Verlust der Arbeitsstelle erwies sich im Nachhinein aber als ein – wenn auch kurzzeitiger – Glückstreffer.

Damals ging es noch schneller

«Ich habe nachgefragt, was mit dem frei gewordenen Land geschehen soll», beginnt Ruedi Eberhard zu erzählen, fünf Seiten Papier mit Notizen dienen dem heute 98-Jährigen als Erinnerungsstütze. «Noch am selben Abend haben mein Bruder Heinrich und ich den Pachtvertrag für 115 Hektaren Land und einen Bauernhof, den Rohrhof, mit Wohnhaus und Scheunen unterschrieben.» Der Anfang sei schwer gewesen, sie hätten kaum Geld gehabt. Gemeinsam mit Heiri kaufte er zwei Occasionstraktoren auf Abzahlung, und die beiden begannen, die Felder zu bestellen. Albert, der dritte Bruder, war Ingenieur Agronom und beriet die beiden am Anfang.

Nebenbei arbeiteten die Gebrüder Eberhard für das damals noch nicht zur Stadt gewordene Kloten im Forst zu einem Stundenlohn von einem Franken. Die Gemeinde musste 50 Hektaren Wald für den Flughafen roden. «Wir haben darüber abgestimmt und bereits einen Monat danach sind schon die Baumaschinen aufgefahren», erinnert sich Ruedi und schiebt nach, dass das doch viel schneller ist als die Umfahrung Eglisau.

Die Gebrüder Eberhard waren hautnah mit dabei. Der Rohrhof lag nur rund 250 Meter neben der gerade entstehenden Blindelandepiste – der heutigen Piste 16/34. Weil die Baufirmen ihren Arbeitern zwei Franken pro Stunde bezahlten, musste auch die Gemeinde Kloten nachziehen. «Das war die grösste Lohnerhöhung, die ich je hatte. Von einem Tag auf den anderen war mein Lohn doppelt so hoch», erzählt der 98-Jährige.

Emmy landet bei Ruedi

Am 14. Juni 1948 landete und startete zum ersten Mal ein Flugzeug in Kloten. Während die ersten Menschen von Kloten in ferne Länder aufbrachen, bestellten die Eberhards ihre Felder neben den Pisten und begannen, selbst Fahrzeuge zu bauen. Beispielsweise ein motorisiertes Hackgerät oder einen Frontlader. Und sie kauften sich einen Mähdrescher. Dadurch seien sie der modernste Bauernbetrieb in der Region gewesen.

Oben: Ruedi Eberhard auf dem selbst gebauten Hacktraktor. Unten: Auf dem Fahrersitz einer Cat D2. Foto: zvg

Die Eberhards gehörten auch zu den ersten Bauern, die auf dem Feld mit einem Helikopter gegen Schädlinge vorgingen. «Im Tessin gab es eine Maikäferplage, und ein in Kloten stationierter Helikopter sollte dort eingesetzt werden», erklärt Ruedi den Hintergrund dieser Geschichte. «Bei uns konnten sie das Spritzwerk vor dem Einsatz auf dem Rapsfeld testen.»

1955 lernte Ruedi seine Emmy bei einem Tanzfest in Embrach kennen. «Ich wusste nicht einmal seinen vollständigen Namen, als ich nach Hause ging», erinnert sich die heute 92-Jährige. Über ihren Bruder fand sie heraus, dass es Ruedi Eberhard vom Rohrhof in Kloten gewesen sein muss. Ein Bauer also. Einen solchen zu heiraten, hatte sich die damals 24-jährige Emmy Dünki immer gewünscht. Etwa ein Jahr später, nach der Hochzeit, ist sie bei Ruedi auf dem Hof am Pistenrand gelandet.

«Die Zeit läuft, und es kommt immer wieder etwas Neues.» Emmy Eberhard

«Damals war der Flughafen noch klein, übersichtlich, einfach schön», beschreibt Emmy die drei kurzen Pisten und die Baracken in ihren eigenen Erinnerungen. Ein Terminal gab es noch gar nicht. Während der Heuet war es Emmys Aufgabe, das Heu von den Pistenlampen wegzurechen. Dabei musste sie immer auf den Flugverkehr aufpassen. Eine Herausforderung war das Heuen beim Altbach, wo die Flugzeuge im Standlauf waren. «Da sah man schon mal das Heu über den Bach davonfliegen.»

Ein Plan mit Feldern und ihrer Bepflanzung lässt Ruedi und Emmy Eberhard in Erinnerungen an den Rohrhof beim Flughafen schwelgen. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Lange konnte Emmy ihren Traum aber nicht ausleben. 1957 stimmten die Zürcher – das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene kam erst 1970 – zwar noch Nein zu einem Ausbau des Flughafens, doch ein Jahr darauf wurde eine abgespeckte Version der Vorlage angenommen. Noch vor der ersten Abstimmung erhielten die Eberhards die Kündigung ihres Pachtvertrags. Emmy fand es traurig, vom Rohrhof wegziehen zu müssen, aber «die Zeit läuft, und es kommt immer wieder etwas Neues».

Etwas Neues kam tatsächlich. Aus Emmy der Bauernfrau wurde bald Emmy die Baggerfrau, wie sie ihr Ehemann nennt. Die Gebrüder Eberhard und ihre beiden Ehefrauen mussten sich nach einer anderen Einkommensquelle umsehen. Sie kauften sich einen gebrauchten Lastwagen. «Heiri hat ihn am Morgen beim Strassenverkehrsamt vorgeführt und am Nachmittag die Lastwagenprüfung gemacht.» Das könnte man sich heute auch nicht mehr vorstellen, ergänzt Ruedi noch lachend. So entstand 1956 das Trax- und Baggerunternehmen Gebrüder Eberhard.

Das eigene Haus abbrechen

1959 begann der Ausbau des Flughafens, und die Eberhards mussten endgültig ausziehen. Zur selben Zeit erhielten sie den ersten Auftrag vom Flughafen für ihre Firma. Sie mussten Aushubmaterial abtransportieren.

Vom Kanton erhielt das junge Unternehmen der Gebrüder Eberhard zudem den Auftrag, das eigene Bauernhaus und die Scheunen abzubrechen. «Eines Tages sind Dachdecker vorbeigekommen und haben die Ziegel vom Dach geworfen», erzählt Ruedi. Zwei Wochen hat das Ehepaar Eberhard mit einem mehr als undichten Haus gelebt. «Zum Glück war es Sommer und es hat nicht geregnet», ergänzt Emmy.

1958 begannen die Arbeiten zur Pistenverlängerung. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Da die erste Vorlage zur Flughafenerweiterung an der Urne scheiterte, pflanzten die Eberhards noch einmal auf ihren Feldern an. Im Nachhinein erwies sich das trotz der kurz darauffolgenden Annahme des kleineren Ausbauplans als Glück. Weil die Felder bewirtschaftet waren, mussten Ruedi und Heiri entschädigt werden. Ein kleiner Zustupf, um ihre zukünftigen Geschäfte zu starten.

Weitere Aufträge vom Flughafen

Die Gebrüder Eberhard fanden einen kleinen Bauernhof in Höri. Nur wenige Wochen vor dem Umzug kam das zweite Kind von Emmy und Ruedi zur Welt. Mit dem Baby in einem Obstkorb hinten im Auto zogen sie von Kloten nach Höri um. In den folgenden Jahren wuchs das Unternehmen der Gebrüder Eberhard, und ein Werkhof in Höri entstand. «Wer kennt sie nicht, die lange Reihe von grünen Lastwagen in Oberhöri vor der Brücke über die Glatt», erzählt Ruedi stolz.

Die Familie ist ebenfalls gewachsen. Ruedi und Emmy Eberhard hatten nun ihre drei Kinder Ruedi, Marianne und Christina. Ein zweiter Grossauftrag vom Flughafen folgte. Rund 300’000 Kubikmeter Kies hätten sie vom Butzenbühl über die Autobahn weggeführt, erzählt Ruedi. Dafür mussten die Eberhards erst eine Brücke bauen. Mit zwei Kranen wurde ein 24 Meter langes Brückenelement in der Nacht auf die Pfeiler gesetzt. «Alle wollten dabei zuschauen, auch viele Presseleute. Es wurde geklatscht und es gab Bratwürste.»

Eine umtriebige Familie

Auch neben den gelegentlichen Aufträgen blieben die Eberhards dem Flughafen verbunden. «Einmal mussten wir mit schwerem Gerät eine DC-10 von der Swissair bergen, die neben die Piste hinausgefahren war», erzählt Ruedi Eberhard. Sie sei dort 80 Zentimeter tief eingesunken.

«Mit Pickel und Schaufeln machten wir zwei Rampen, dann schoben wir sechs Eisenplatten bis unter die Räder.» Auf der einen Seite seien ein schwerer Flugzeugtraktor der Swissair und zwei Lastwagen im Einsatz gestanden und auf der anderen Seite ein 22 Tonnen schwerer Rotinoff-Super-Atlantik-Schlepper der Gebrüder Eberhard und zwei weitere Lastwagen.

«Alles wurde mit langen Drahtseilen verbunden, und die Zugfahrzeuge konnten von der Betonpiste aus eingesetzt werden.» Dann sei das Kommando zum Ziehen gekommen. «Das Flugzeug bewegte sich und stand kurz darauf wieder auf der Piste.» Wie bei vielen seiner Geschichten weiss Ruedi Eberhard nicht mehr ganz genau, wann das war. «Es dürfte in den 70ern gewesen sein.»

Der Rohrhof der Eberhards mit dem Wohnhaus und den Scheunen. Foto: zvg

Knapp zehn Jahre später stieg Ruedi aus der Firma Gebrüder Eberhard aus. Seit 1986 führen die vier Söhne von Heiri Eberhard das bekannte Unterländer Unternehmen, das immer wieder in neue Geschäftsfelder expandiert hat. Aber auch Ruedis Kinder haben die Geschäftstüchtigkeit ihrer Eltern geerbt. Christina betreibt mit Yvonne das Restaurant Sonne in Eglisau und die E. Leemann AG, eine Autogarage gegenüber, die von ihrem Sohn Edy geführt wird. Marianne hat die Öltransportfirma Hossli AG in Bülach und handelt mit Heizöl. Ruedi betreibt mit seinen drei Kindern Ruedi, Peter und Melanie die Eberhard Kies- und Transport AG mit einer Kiesgrube in Glattfelden.

Ruedi und Emmy Eberhard sind inzwischen seit 67 Jahren verheiratet. Sie sitzen gern in ihrem Garten in Höri, schauen den Fliegern beim Landen zu und freuen sich über Besuch von ihren Kindern mit deren Familien. Überall hängen und stehen Emmys selbst kreierte Natursteinmosaike und Ruedis kleine handgemachte Holzhäuschen.

Andrea Meili ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie hat einen Kommunikationsabschluss der ZHAW und arbeitet seit 2020 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.