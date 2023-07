Jannik Sinner in Wimbledon – Der Bergler mit der Gucci-Tasche Von den Pisten Südtirols auf den Centre Court: Jannik Sinner spielt so furchtlos Tennis, wie er Ski fährt. Gegen Novak Djokovic möchte der 21-Jährige den grossen Coup schaffen. Simon Graf aus Wimbledon

Da reibt man sich bei Gucci die Hände: Jannik Sinner zeigt die Reisetasche Millionen von TV-Zuschauern. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Als der Regen die ersten Turniertage Wimbledons mächtig durcheinanderbrachte, tobte der Deutsche Alexander Zverev über die Spielansetzungen, die ihn nicht begünstigten. Er könne nicht verstehen, wie einer wie Jannik Sinner zweimal auf einem grossen Court mit Dach spielen dürfe, «es gibt wahrlich grössere Namen als ihn». Auf die Kritik Zverevs angesprochen, sagte Sinner einige Tage später: «Alles, was ich weiss, ist, dass ich im Achtelfinal bin. Aber wo Zverev ist, weiss ich nicht.» Später fragte er den Moderator: «Ist der nicht schon zurück in Deutschland?» Zverev verlor in Runde 3.