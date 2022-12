Von Kopf bis Fuss: Neuer Diät-Hype – Der Bluff mit den Fett-weg-Spritzen Kim Kardashian und Elon Musk setzen auf die «Wunderspritzen». Silvia Aeschbach sagt, was dahinter steckt – und obs tatsächlich funktioniert. Silvia Aeschbach

1 / 6 Kim Kardashian hat offensichtlich genug von ihrer alten Figur. Foto: Paul Drinkwater (Getty Images)

Kim Kardashian is(s)t nur noch eine halbe Portion. Trotzdem hat ihr Hintern an der diesjährigen Met-Gala das ikonische Kleid von Marilyn Monroe gesprengt. Wenn sich Kim K. weiter so verschlankt, wird sie im nächsten Jahr ein Vintage-Kleid von Audrey Hepburn, Size Zero, tragen können. Aber nicht nur die Mega-Influencerin macht mit ihrer neuen Figur von sich reden. Auch Elon Musk, der englische Film- und Musikproduzent Simon Cowell und viele weitere internationale Prominente sind momentan im Schrumpfmodus.