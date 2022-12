«Apropos» – der tägliche Podcast – Der böse Gianni Infantino? Wie ein Oberwalliser zu einem der am meisten verachteten Menschen der Welt wurde (im Westen auf jeden Fall). Ein Porträt über den Fifa-Präsidenten. Thomas Schifferle als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Er hofiert Diktatoren. Er präsidiert einen Verband, dem mafiöse Strukturen vorgeworfen werden. Er veranstaltet die WM in einem Land, in dem Tausende Arbeiter beim Bau von Stadien starben, Homosexualität verboten ist und Frauenrechte eingeschränkt sind. Und gleichzeitig bezeichnet er sich in einer Rede als «homosexuell», «behindert» und als «Arbeitsmigrant».

Gianni Infantino hat die Fifa noch unbeliebter gemacht, als sie vorher war. Und das muss man erst mal hinkriegen. Wie ist aus dem Buben aus Brig einer der grossen Bösewichte der Welt geworden? Diese Frage beantwortet Sportredaktor Thomas Schifferle in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.











Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

