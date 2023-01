Obwohl kein akuter Strommangel droht – Der Bund hält am Reserve­kraft­werk fest Das Reservekraftwerk soll im Februar ans Netz, obwohl die Elektrizitätskommission Entwarnung gegeben hat. Am Standort Birr haben sich die Menschen damit abgefunden. Edgar Schuler (Text) Dominique Meienberg (Bild)

Das temporäre Reservekraftwerk Birr mit Gasturbinen-Generatoreneinheiten soll ab Februar zur Verfügung stehen.

Ausgerechnet am Freitag, dem 13., ist der Wurm drin. Nachdem in den letzten Wochen vier der acht Aggregate des Ersatzkraftwerks in Birr AG schon erfolgreich getestet wurden, will das fünfte einfach nicht starten. Nach einem halben Dutzend Versuchen lässt Ingenieur Ulrich Weber den Probelauf abbrechen.