Kommentar zur Impfstrategie – Der Bund hat die Drittimpfung verschlafen

Daten aus der Schweiz zeigen, dass der Impfschutz langsam abnimmt – und das Risiko eines schweren Verlaufs mit Todesfolge steigt. Symbolbild: Alexandra Wey (Keystone)

Diese Woche war es endlich so weit: Swissmedic verkündete die Zulassung der Booster-Impfung. Gleichzeitig empfahl die eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) die Auffrischung für Personen ab 65 Jahren.

Davor hatten sich die Impfdurchbrüche besonders in Altersheimen gehäuft. Bei einem Ausbruch im Altersheim Zunacher in Kriens LU erkrankten 14 Seniorinnen und Senioren an Covid-19, drei davon starben. Alle waren doppelt mit Pfizer-Biontech geimpft.

Eigentlich war vorher klar, dass das passieren würde – man hätte es voraussehen und wohl auch verhindern können.