Schutz kritischer Infrastruktur – Der Bund sabotiert sich selbst Bis Ende 2022 wollte die Schweiz ihre Strategie zum Schutz kritischer Infrastruktur umgesetzt haben. Doch davon ist man weit entfernt – weil Streit um einen zentralen Baustein entbrannt ist. Cyrill Pinto

Nichts ging mehr: Weil Saboteure ein Kommunikationskabel der Deutschen Bahn durchgeschnitten hatten, strandeten Anfang Oktober Tausende Passagiere – auch in der Schweiz ist die Infrastruktur angreifbar. Foto: AFP

Die Saboteure wussten genau, welche Kabel sie durchschneiden mussten: Vor drei Wochen durchtrennten bislang unbekannte Täter an zwei verschiedenen Stellen Leitungen für das Funknetz der Bahn und legten so den öffentlichen Verkehr in ganz Norddeutschland für mehrere Stunden komplett lahm. Weil die Täter nicht nur die Lichtwellenleiter durchtrennten, sondern auch weitere Kabel beschädigten, war das Backup ebenfalls nicht mehr einsatzfähig. Die gesamte Kommunikation zwischen Lokführer und Leitstellen war damit unterbrochen. Züge konnten über mehrere Stunden nicht mehr fahren. Die Verspätungen beeinträchtigten auch Tage später noch den Bahnverkehr.