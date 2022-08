Die Energiekommission des Ständerates (Urek-S) hat am Mittwoch erneut über den sogenannten Mantelerlass beraten, die Gesetzesvorlage für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Vorlage ist seit über einem Jahr in der Kommission hängig. Dem Vernehmen nach hat die Urek jedoch weiterhin keine wichtigen Entscheide gefällt. Es gehe nicht voran, sagen einzelne Mitglieder. Die Beratungen werden am Donnerstag fortgesetzt. In den kommenden Wochen sind mehrere Zusatzsitzungen geplant. Das Ziel bleibt, dass der Ständerat in der Herbstsession über die Vorlage beraten kann. Im Mantelerlass sollen verbindliche Zielwerte für den Ausbau der Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energien sowie für die Senkung des Energie- und Stromverbrauchs festgelegt werden. Der Kommission liegen zahlreiche heftig umstrittene Änderungsanträge vor. Zur Debatte steht etwa, das Bauverbot für Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Biotopen zu streichen und die Bestimmungen zu den Restwassermengen zu lockern. Auch Sofortmassnahmen stehen zur Diskussion. (wal)