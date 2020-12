Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset signalisieren am Dienstag vor den Medien: Es reicht jetzt mit dem Corona-Wirrwarr. Foto: Peter Klaunzer (Keystone-SDA)

Zürich: Sperrstunde 22 Uhr, Restaurants bleiben offen, Sonntagsverkauf am vierten Advent bleibt erlaubt. St. Gallen: lässt sich Zeit. Aargau: tut nichts.

So hatte sich Gesundheitsminister Alain Berset die Sache kaum vorgestellt, als er den Deutschschweizer Kantonen am letzten Freitag ein Ultimatum stellte und von ihnen forderte, ihre Anti-Corona-Massnahmen sofort zu verschärfen.

Was folgte, waren drei Tage voller Telefon- und Videodiplomatie, eine politische Schraubendrehung hier, Kritik und Gegenwehr dort, und am Ende stand die Erkenntnis: So geht es nicht.

Nun sollen einheitliche «Basismassnahmen» das föderalistische Corona-Wirrwarr beenden. Dazu gehört eine Sperrstunde für Läden und Gastro um 19 Uhr. Das Verbot von Sonntagsverkäufen. Das Kulturleben wird lahmgelegt. Die Restaurants in einem zweiten Schritt auch, wenn die Fallzahlen nicht sinken (Maurer musste es berechnen: So teuer wird ein nationaler Beizen-Lockdown).

Was für die betroffenen Branchen brutal klingt, ist in Wahrheit ein Schritt vorwärts. Die Entwicklung der Pandemie seit Anfang Oktober zeigt, dass viele Kantone mit dem Organisieren einer wirksamen Corona-Abwehr überfordert sind – weil man der lokalen Wirtschaft nicht schaden will, weil man die Kosten für Verbote nicht übernehmen will, weil das epidemiologische Wissen fehlt.

Das föderalistische «Gstürm» hat auch den Bundesrat Glaubwürdigkeit gekostet. Der herbstliche Schweizer Schlingerkurs bedeutete über Monate hinweg immer wieder steigende Fallzahlen, Spitäler sind heute am Anschlag, landesweit sind inzwischen über 5000 Menschen an oder mit Corona gestorben (die Toten hinter der Statistik).

Kommt dazu: Die Massnahmenpakete passen nicht mehr richtig zueinander. In einem Skigebiet soll eine Gondelfahrt mit fünfzig Personen erlaubt sein, ein Kinobesuch mit maximal fünfzig Personen im Saal aber nicht mehr?

Der Bundesrat hat womöglich noch Gelegenheit, Widersprüche aufzulösen. Sein «Weihnachtspaket» geht nun an die Kantone zur Schnellanhörung. Alain Berset und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga liessen aber durchblicken, dass sie für kantonale Sonderwünsche nur noch wenig Verständnis haben: Jetzt müssen landesweite Entscheide her.

Endlich, ist man versucht zu sagen. Der Schaden ist längst angerichtet.