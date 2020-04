Beschleunigter Ausstieg – Der Bundesrat probt eine gefährliche Lockerheit Mit internem Hickhack, Hü und Hott verspielt die Regierung gerade das Vertrauen in ihre Corona-Politik. Meinung Judith Wittwer Herter

Aufgeräumte Stimmung: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Wirtschaftsminister Guy Parmelin (links) und Gesundheitsminister Alain Berset am Ende der Pressekonferenz vom Mittwoch. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Kinder spielen auf dem Pausenplatz wieder Fussball. Der Verkehr in der Innenstadt rollt an. Grosseltern umarmen ihre Enkel. Freunde kommen zum Essen. Das Leben kehrt zurück. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga lobte am Mittwoch die Disziplin der Bevölkerung. Den eingehaltenen Hygiene- und Abstandsregeln sei es zu verdanken, dass neben den Läden auch Restaurants, Museen und Bibliotheken am 11. Mai wieder öffnen dürfen. Vier Wochen früher als geplant.

Die neue Leichtigkeit des Seins hat sich bereits in den Köpfen der Menschen festgesetzt.

Doch die neue Leichtigkeit des Seins hat sich bereits in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Man probt Légèreté. Für diese gefährliche Lockerheit sind der Bundesrat und die Behörden mitverantwortlich.

Corona bedeutet Ungewissheit. Keine Regierung der Welt besitzt ein Patentrezept, wie im Balanceakt zwischen Gesundheit und Wirtschaftsinteressen am besten vorzugehen ist. Die Landesregierung hat sich zu Recht für ein besonnenes und vorsichtiges Vorgehen entschieden, einen Mittelweg.

Doch sie hat unterschätzt, wie wichtig in dieser Zeit der Unsicherheit konkrete und verlässliche Vorgaben sind. Und wie wichtig es ist, dass die Menschen die Schritte nachvollziehen können. Warum darf der Grossverteiler öffnen, aber der Buchladen um die Ecke nicht? Wieso darf die Grossmutter plötzlich problemlos ihren Kleinen herzen, aber ihn dennoch nicht hüten? Der Bundesrat hat im Notrecht entschieden, aber zu wenig erklärt.

In der Bevölkerung wächst der Eindruck, dass diese Regierung Zickzack fährt statt Mittelweg.

Fatal ist, dass er nun von seinem eigenen Kurs abkommt. Unter dem Druck der Solotänzer Ignazio Cassis und Ueli Maurer, die in schamloser Offenheit die Corona-Politik des eigenen Gremiums kritisiert und damit das Kollegialitätsprinzip geritzt haben, beschleunigt der Bundesrat die Öffnung.

Er nimmt mehrere Schritte auf einmal, eine sorgfältige Prüfung jeder Lockerung wird unmöglich. So steigt das Risiko, dass auch die Infektionsraten wieder hochschnellen und schon bald eine zweite Welle auf die Schweiz zurollt. In der Bevölkerung wächst der Eindruck, dass diese Regierung Zickzack fährt statt Mittelweg.