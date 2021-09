Matteo Salvini im Porträt – Der «Capitano» schrumpft zum Matrosen Von 35 auf 20 Prozent in zwei Jahren: Der Chef der rechtspopulistischen Lega wird nun selbst von den Seinen hinterfragt. Und ganz rechts stiehlt ihm eine Postfaschistin die Show. Oliver Meiler aus Rom

Nun zeigt er sich auch mal im Frack: Francesca Verdini, 29, und Matteo Salvini, 48, bei der Ankunft am Filmfestival von Venedig. Foto: Jacopo Raule (Getty Images)

Matteo Salvini ist der Bauch abhandengekommen, und das ist gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zunächst die offensichtliche: Die Diät wirkt – viel Fisch und Gemüse, kaum Pasta. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Partner in der italienischen Einheitsregierung, 48 Jahre alt und liiert mit einer neunzehn Jahre jüngeren Frau, trägt jetzt oft eng geschnittene weisse Hemden. Wer denkt, Garderobe sei nur Mode, kennt Italien nicht.

«Die Wildnis ruft, seine Sehnsucht nach Opposition ist gross.» «Corriere della Sera»

Salvini presst sich in diese Hemden, weil er in ihnen wie ein respektabler Rechter aussieht, wie ein Christdemokrat aus einer anderen Zeit. Doch sie schnüren ihn ein wie ein Korsett, er trägt lieber Pullover mit Aufdruck. Die bürgerliche Zeitung «Corriere della Sera» schreibt, in der Seele bleibe Salvini nun mal ein «politischer Agitator», auch wenn er mitregiere: «Die Wildnis ruft, seine Sehnsucht nach Opposition ist gross.»