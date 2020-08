Legendäre Zürcher Discos – Der Chic für Freaks Und wieder eine Trouvaille aus der Geschichtenkiste des Nachtlebens! Teil 10: Das Upstairs, wo AC/DC-Sänger Bon Scott vor Freude herumschrie – und ein spezielles Gästebuch entstand. Thomas Wyss

O ffene Hemden, verwegene Blic k e, k ühne Moves: Unter der Discokugel des Upstairs war (fast) alles erla u bt . Foto: Archiv Mike Schmidt

Nachdem Mike Schmidt gestenreich erzählt hat, wie AC/DC-Sänger Bon Scott über die Tanzfläche des Upstairs gehüpft sei und dazu «It’s me who is singing this!» gekreischt habe, muss er heftig lachen. «Das waren witzige, junge Freaks, die kamen direkt nach dem Konzert in der Bühnenuniform zu uns, Angus Young hatte gar einen Schulranzen dabei.»