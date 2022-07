Sri Lankas Präsident tritt zurück – Der Clan, der ein ganzes Land ruiniert hat Zwei Jahrzehnte lang hat die Familie von Präsident Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka geprägt. Ein abschreckendes Beispiel für Feudalismus. David Pfeifer aus Bangkok

Er ging im Alter von 21 Jahren zur Armee und stieg in 20 Jahren bis zum Oberstleutnant auf: Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa. Foto: AFP

Man kann wohl nicht behaupten, dass Gotabaya Rajapaksa, 73, allein an allem die Schuld trägt, was sich derzeit in Sri Lanka abspielt. Aber er ist für vieles davon verantwortlich. Nachdem er 2019 ins Amt gewählt worden war, hatte er die Macht bei sich und seinen Verwandten konzentriert. Sein Bruder, der ehemalige Präsident Mahinda Rajapaksa, wurde zum Premierminister gewählt. Fünf weitere Familienmitglieder erhielten hochrangige Posten. Der Fluch des Feudalismus: Man hat kaum Ausreden, wenn es wirklich schiefgeht. Auch wenn «Gota», wie der Präsident im Land genannt wird, immer wieder darauf verwies, dass die Pandemie der Auslöser für die massive Krise sei.