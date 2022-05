Jung-Investoren mit tiefroten Zahlen – «Der Crash radiert gerade einen grossen Teil meines Anlagevermögens aus» Sie kannten bisher nur steigende Kurse: Junge Menschen, die in den letzten Jahren an den Finanzmärkten zu investieren begonnen haben, verlieren das erste Mal viel Geld. Konrad Staehelin

Riskante Anlagen mit grossen Ausschlägen: Yannic Auerbach, 22-jährig. Foto: Dominique Meienberg

Die Finanzmärkte weltweit stehen nach zwei Jahren nie zuvor gesehener Geldschwemme im perfekten Sturm. Je nach Anlagestrategie haben der Krieg, die Zinswende und die Lieferkettenprobleme die schönen Gewinne der Corona-Zeit schon wieder ausgelöscht.

Ganz so schlimm ist es beim HSG-Studenten Yannic Auerbach nicht. «Aber ja, der Crash radiert gerade einen grossen Teil meines Anlagevermögens aus.» Anfang Jahr besass er noch etwa anderthalbmal so viel. In der gleichen Zeit hat der technologielastige US-Index Nasdaq Composite rund ein Viertel an Wert verloren, der Swiss-Market-Index weniger als ein Siebtel.

Der Grund für Auerbachs übermässig hohen Verlust ist, dass er ein typisches Beispiel für die sogenannten Millennial Traders ist: jung, digital versiert und mit einem Faible für hochvolatile Anlagen. Der Zürcher ist erst 22-jährig. Den Anfangsbetrag, den ihm seine Grosseltern zum 18. Geburtstag geschenkt hatten, hatte er zuvor dank riskanter Wetten in wenigen Jahren mehr als verzehnfacht.

Um wie viel es sich genau handelt, will Auerbach nicht sagen. Er nennt es bloss «unglaublich viel Geld, das ich eigentlich gar nicht haben sollte, weil es reine Spekulation zum richtigen Zeitpunkt war». Geeignet waren in den letzten Jahren hierfür insbesondere Technologieaktien oder die sogenannten Meme-Stocks, um die herum in sozialen Medien ein Hype aufgebaut wird, der mit dem realen Gegenwert der Aktie nichts zu tun hat.

Inflationsschutz entpuppt sich als Mythos

Auerbach hält ebenfalls Positionen in Techaktien. Der grösste Teil seines Portfolios besteht aber aus Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens, kurz NFT. Das sind digitale Urkunden dafür, dass einem ein digitaler Inhalt, also zum Beispiel ein Bild oder eine Audiodatei, exklusiv gehört.

Die Absicherung gegen Abschwünge und Inflation, die sich viele durch solche Investitionen erhofft haben, ist aber ausgeblieben – im Gegenteil. Der NFT-Index, der einen Anhaltspunkt für die Entwicklung dieser Anlageklasse bietet, ist seit Anfang Jahr um drei Viertel eingebrochen.

Die Kryptowährung Ethereum, von der Auerbach viel im Portfolio hält, hat in der gleichen Zeit die Hälfte ihres Werts verloren. Immerhin konnte Auerbach seine Verluste in Grenzen gehalten, indem er gegen die Kryptowährung Luna gewettet (Fachsprache: geshortet) hat. (Lesen Sie hier, wie es zum Absturz der als sicher geltenden Stablecoins kam.)

«Diese Jungen sind unbedarft und naiv – und sie fallen jetzt das erste Mal sehr schmerzhaft auf die Nase», kommentiert Thorsten Hens, Finanzprofessor an der Universität Zürich. «Sie sind darum überproportional von den Einbrüchen der Märkte betroffen.» Dabei spiele es keine Rolle, wo die jungen Menschen zu Hause seien. «Entscheidender als das Wohnsitzland ist das Alter und dass sie alle über ein Smartphone Zugang zum Investieren haben.»

Smartphone-Apps ziehen Junge an

Als entscheidender Faktor für den Investmentboom unter jungen Menschen gilt, dass Broker wie Robinhood (beheimatet in USA) und Degiro (EU) ihre digitale Bedienbarkeit in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Zudem sind zahlreiche, insbesondere auf Kryptowährungen spezialisierte Marktteilnehmer auf den Plan getreten.

Auch Schweizer Anbieter verzeichnen Zuwächse: Swissquote, mit knapp 500’000 Nutzerinnen ein etablierter Broker, meldet für die Zeit seit der Pandemie einen Zuwachs von über einem Drittel. Über deren genaue Anlagestrategien gibt die Firma allerdings nichts bekannt.

Die Anlage-App auf dem Smartphone ständig zur Hand: Jung-Anlegerin Anja Zhuchkova, 29-jährig. Foto: Dominique Meienberg

Die Smartphone-App Yuh, ein Gemeinschaftsprojekt von Swissquote und Postfinance, hat seit ihrer Gründung vor gut einem Jahr schon über 60’000 Nutzer gewonnen. Sie sind vornehmlich zwischen 20 und 45 Jahre alt und investieren die Hälfte ihrer Anlagen in Kryptowährungen, wie eine Sprecherin schreibt. Die Yuh-Portfolios dürften dieses Jahr tiefrot sein.

Auch Handy-Apps wie Selma, Inyova oder Truewealth haben ihre Nutzerzahlen seit Beginn der Pandemie vervielfacht. Sie haben zwar ebenfalls eine jüngere Klientel im Blick, bieten im Unterschied zu Yuh und Swissquote jedoch klassischere, weniger riskante Anlagestrategien aus ETF oder Einzelaktien an. Selma und Inyova betonen in Stellungnahmen, dass Frauen zwar nur ein Drittel der Kundschaft ausmachten, ihr Anteil aber stark zunehme.

Ein Beispiel dafür ist Anja Zhuchkova aus Abtwil AG. «Ich habe wie so viele andere zu Beginn der Pandemie mit Investieren begonnen», sagt die 29-jährige IT-Beraterin. Seit etwa zwei Jahren überweist Zhuchkova monatlich rund 1000 Franken an verschiedene digitale Dienstleister, die dann für sie nach einem zuvor festgelegten Plan investieren. Bei Inyova fliesst Zhuchkovas Geld beispielsweise in Titel von Firmen, die erneuerbare Energien, Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung hochhalten und weder mit Waffen noch mit Tabak Geld verdienen.

«Frauen legen ihr Geld eher in herkömmlichen Anlagen an als Männer und diversifizieren eher.» Thorsten Hens, Finanzprofessor an der UZH.

«Als ich nach ein paar Monaten mit ein paar Tausend Franken im Plus war, war das ein tolles Gefühl», sagt Zhuchkova. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, gewisse Apps zeigen rote Zahlen an. «Da es nicht existenzbedrohend ist, schlafe ich immer noch ruhig», sagt Zhuchkova. «Ich habe sowieso einen langfristigen Fokus. Aber ich überlege mir, ob ich meine Strategie ändern soll. Ich würde jedoch nicht aufhören oder das Risikoprofil senken.»

Für Finanzprofessor Hens ist dieses Muster typisch: «Frauen legen ihr Geld eher in herkömmlichen Anlagen an als Männer.» Junge Männer dagegen seien oft übermässig selbstbewusst. «Sie meinen, den Markt schlagen zu können, und traden in riskanten Anlagen hin und her.» In anderen Worten: Sie dürften derzeit die höchsten Verluste zu verdauen haben. Hens sagt aber auch: «Auf lange Sicht machen sie den grössten Gewinn.»

Yannic Auerbach weiss noch nicht, wie er in diese Spur zurückfinden will. «Im Moment sitze ich auf einem Haufen illiquidem spekulativem Zeug und werde es nicht los», sagt er über seine NFT. «Aber ich suche laufend nach Gelegenheiten, irgendwo neu einzusteigen. Auch in einem Markt wie dem jetzigen bieten sich Gelegenheiten.» Und wenn das nicht klappt? «Dann ist das auch kein Problem. Ich bin jung und nicht auf das Geld angewiesen.»

Konrad Staehelin arbeitet seit 2020 als Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Der studierte Politologe schreibt vornehmlich über die Themen Arbeitsmarkt, Luftfahrt und Schienenverkehr. Mehr Infos @KStaeh

Fehler gefunden?Jetzt melden.