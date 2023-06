«Apropos» – der tägliche Podcast – Der Dammbruch in der Ukraine und seine Folgen für den Krieg Die Zerstörung eines riesigen Damms im Süden der Ukraine ist vor allem für die Bevölkerung in der Region eine Katastrophe. Militärisch ist der Nutzen sehr überschaubar, wie Zita Affentranger in «Apropos» erzählt. Zita Affentranger als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

In Nowa Kachowka in der Ukraine ist am Dienstagmorgen ein gewaltiger Damm gebrochen. Seither fliessen unglaubliche Mengen an Wasser Richtung Cherson. Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Man spricht von einer Katastrophe.

Was ist genau passiert? Was weiss man bereits über die Hintergründe? Was noch nicht? Und warum könnte der kaputte Damm für beide Kriegsparteien negative Folgen haben? Diese Fragen beantwortet Zita Affentranger, Teamleiterin International bei Tamedia und langjährige Moskau-Korrespondentin in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.





«Apropos» – der tägliche Podcast

Zita Affentranger , Teamleiterin International, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Historikerin und Slawistin berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. Mehr Infos Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

