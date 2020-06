Wirtschaft in Deutschland – Der deutsche Finanzplatz steht unter Schock Der Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard schädigt nicht nur Kleinaktionäre. Er erschüttert auch das Vertrauen in den Bankenplatz Deutschland. Hans-Jürgen Maurus

Skandal schockt Deutschland: Blick auf das Bankenzentrum in Frankfurt am Main. Foto: Michael Probst (Keystone)

Es ist eine der grössten Pleiten der Bundesrepublik. Wirecard galt als die deutsche Fintech-Antwort auf das Silicon Valley. Der Konzern mit Hauptsitz in Aschheim bei München steuert das bargeldlose Bezahlen via Smartphone oder Kreditkarte an Ladenkassen und Onlineshops, gibt Kreditkarten heraus und betreibt eine Bank. Am Donnerstag meldete er Insolvenz an.