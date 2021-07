Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Der Drache mit den vielen Köpfen Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 238 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von einem Ritter, der einen Drachen die Köpfe abschlagen möchte, ohne dabei gefressen zu werden. Die zweite handelt von einer magischen Tabelle. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Der Drache mit den vielen Köpfen

Ein Drache hat 2021 · 2022 Köpfe (=4’086’462 Köpfe). Der Ritter hat drei Schwerter – Goldschwert, Silberschwert und Bronzeschwert.

• Das goldene Schwert schlägt die Hälfte der aktuellen Anzahl der Köpfe des Drachens ab plus einen weiteren.

• Das Silberschwert schneidet ein Drittel der aktuellen Anzahl der Köpfe ab plus zwei weitere.

• Mit dem Bronzeschwert schneidet der Ritter ein Viertel der aktuellen Anzahl der Köpfe plus drei weitere ab.

Der Ritter kann jedes der drei Schwerter in beliebiger Reihenfolge einsetzen. Wenn jedoch die aktuelle Anzahl der Köpfe des Drachen kein Vielfaches von 2 oder 3 ist, funktionieren die Schwerter nicht, und der Drache frisst den Ritter.

Wird es dem Ritter gelingen, den Drachen zu töten, indem er alle Köpfe abschlägt? Wenn ja, wie?

Magische Tabelle

In drei Zellen einer 3x3-Tabelle stehen die Zahlen 1, 3 und 5. Man fülle die restlichen Zellen der Tabelle so mit Zahlen, dass die Summen der Zahlen in jeder Zeile, in jeder Spalte und in beiden Hauptdiagonalen gleich ist.

