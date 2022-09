Herr Kim, Sie hatten einen der undankbarsten Jobs der Schweiz: Digitalisierungschef beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Wie schlimm war es wirklich?

Gestartet bin ich beim BAG mit grossen Erwartungen. Als ich im Dezember 2019 die Stellenzusage erhalten hatte, war ich euphorisch. Ich glaubte, in eine Position zu kommen, an der ich die Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen wirklich voranbringen kann. Daran glaubte ich weiterhin, als ich die Stelle im Frühjahr 2020 antrat – trotz Corona. Ich empfand es zunächst als sehr spannend und bereichernd, in der Pandemie mitten in der Schaltzentrale einer Krisenorganisation zu arbeiten.