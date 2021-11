Knapper Ausgang im Derby – Der EHCW fordert Kloten mehr als gedacht Zittern musste der EHC Kloten in der Schlussphase nicht gerade. Aber er gewann das sonst fast immer klare Derby gegen Winterthur nur 2:1. Urs Kindhauser

Immer wieder unter Beschuss: Winterthurs Torhüter Andri Henauer. Foto: Robert Pfiffner

Wenn in einem Eishockey-Spiel die letzten zehn Minuten anbrechen und der Underdog noch nicht distanziert ist, dann hat der Favorit ein Problem: Soll er noch die Entscheidung suchen oder den Vorsprung über die Zeit bringen? So ist es Kloten gegen Winterthurer ergangen, das es in dieser Saison schon zweimal 6:1 bezwungen hat. Doch diesmal stand es vor der Schlussphase nur 2:1 und die Klotener entschieden sich fürs Verwalten. Prompt hatte Winterthur durch Fabian Haldimann und Alexis Valenza noch zwei Ausgleichschancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Die letzten zwei Minuten überstand Kloten wenigstens ohne Zittern. Die Winterthurer kamen nicht dazu, den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler zu ersetzen.