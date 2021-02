Rücktritt des Zürcher AL-Stadtrats – Der einsame Richard Wolff Als Tiefbauvorsteher hat Richard Wolff die hohen Erwartungen von SP, Grünen und GLP enttäuscht. Auf seine Nachfolgerin wartet eine schwere Aufgabe. Beat Metzler

Im Zentrum eines innerlinken Zerwürfnisses: Stadtrat Richard Wolff. Foto: Samuel Schalch

Locker gab sich Richard Wolff bei der Ankündigung seines Rücktritts; entspannt, als klappe alles so, wie es sollte. Er habe die Zeit als Stadtrat fast immer genossen, sagte er am Freitagmorgen. Auch in seinem letzten Jahr werde er sich voll einsetzen.

Solche Lockerheit konnte sich Wolff kürzlich selten leisten. Seine letzte Amtsdauer ist zäher verlaufen, als es die klaren Mehrheitsverhältnisse in der Stadt Zürich erwarten liessen. Verbündete aus dem links-grün dominierten Gemeinderat haben sich von ihm abgewandt. Und im ebenfalls links-grün beherrschten Stadtrat wirkt er zunehmend isoliert.