Freiwillig in den Knast – Der einzige Freund der Verbrecher Ein Pensionär besucht freiwillig Räuber und Mörder im Gefängnis. Warum er das noch keinen Moment bereut hat. Lisa Aeschlimann

Alle zwei Wochen fährt René Fischer mit seinem Stolz-Tourenvelo in die Pöschwies, um Iwan Smirnow zu besuchen. Foto: Urs Jaudas

Es ist eine Freundschaft, die es nicht geben dürfte. Der eine hat alles, was dem anderen fehlt. René Fischer hat einen Job, Familie und Sicherheit. Iwan Smirnow nichts davon. Der 72-jährige Fischer war zehn Jahre Grenzwächter in Waldshut-Koblenz, ehe er 26 Jahre lang als ziviler Zöllner am Flughafen arbeitete. Er sagt, er hätte sich keinen besseren Arbeitsplatz wünschen können.