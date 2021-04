ZKB-Jubiläum in Zürich – Der Erlebnisgarten am See bleibt bis September Das Theater Spektakel darf die ZKB-Holzhäuser in Wollishofen auch in diesem Jahr nutzen. Anschliessend beginnen die Sanierungsarbeiten auf der Landiwiese und der Saffa-Insel. Tina Fassbind

Bleibt der Bevölkerung noch bis September erhalten: Der Erlebnisgarten der ZKB auf der Landiwiese in Wollishofen. Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally

Der Jubiläumsanlass der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hätte bereits im vergangenen Sommer tausende Besucherinnen und Besucher auf die Landiwiese locken sollen. Ein Teil des sogenannten Erlebnisgartens samt der Holzbauten, in denen das Festival hätte stattfinden sollen, steht seit Anfang 2020 auf dem Areal – und das wird noch bis Ende September so bleiben, wie das Zürcher Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilt.

Die ZKB habe sich zwar dazu entschieden, die Jubiläumsaktivitäten auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu realisieren. Sie habe sich aber bereit erklärt, die bereits bestehenden Gebäude bis Ende der Sommersaison stehen zu lassen, damit das Theater Spektakel sie nutzen kann.

Theater Spektakel übernimmt

Die genaue Art dieser Nutzung ist gemäss Meldung derzeit noch offen, da noch nicht absehbar ist, ob das Theaterfestival vom 19. August bis 5. September tatsächlich stattfinden kann. Bis zu den Aufbauarbeiten ab dem 5. August kann die Öffentlichkeit den Erlebnisgarten weiterhin nutzen.

Bauten für das Theater Spektakel: Anfang August kann das Theaterfestival die ZKB-Holzhäuser nutzen. Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally

Der Rückbau der Gebäude erfolgt gemäss Mitteilung unmittelbar im Anschluss an das Theaterfestival im September 2021. Danach starten Aufwertungs- und Sanierungsarbeiten an der Landiwiese und der Saffa-Insel.

Sanierung der Uferzone

Auf der Saffa-Insel plant die Stadt bequeme Seeeinstiege, im südlichen Bereich der Landiwiese eine platzartige Stufenanlage, die den Zugang zum Wasser ermöglicht. Ausserdem sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten, Sonnenschirme und ein Elektrogrill auf der Anlage platziert werden. Spätestens im Sommer 2022 sind die Arbeiten gemäss aktueller Planung abgeschlossen.

