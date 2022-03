Stellantis -Pläne – Der erste Elektro-Jeep kommt 2023 Mit mehreren Plug-in-Hybrid-Modellen hat bei Jeep die Elektrifizierung begonnen, bald folgt der erste reine Stromer.

Auch der Elektro-Jeep ist auf den ersten Blick der Marke zuzuordnen. Fotos: Jeep Bullig, aber nachhaltig: Der E-Jeep kommt 2023. 1 / 2

Jeep bringt Anfang 2023 sein erstes reines E-Auto auf den Markt. Erste Bilder des kleinen Batterie-SUV hat Mutterkonzern Stellantis diese Woche im Rahmen seiner Strategiepräsentation «Dare Forward 2030» vorgestellt. Der noch namenlose Elektro-Jeep sortiert sich unterhalb des Kompakt-SUV Renegade ein und dürfte einen 100 kW / 136 PS starken Elektrofrontantrieb aus dem Konzernbaukasten erhalten.

Neben dem Jeep werden mit gleicher Technik wohl auch Modelle der Schwestermarken auf den Markt kommen, unter anderem von Fiat und Alfa Romeo. Diese Neulinge sind Teil der Stellantis-Elektro-Offensive. Denn bis 2030 will der Konzern in Europa ausschliesslich E-Modelle anbieten, in den USA soll ihr Anteil 50 Prozent betragen.

Zudem plant der multinationale Konzern, ab 2024 gemeinsam mit BMW hoch automatisiertes Fahren (Level 3) anzubieten. Mittelfristig sollen in Kooperation mit Google-Schwester Waymo auch voll automatisierte Autos für Mobilitätsdienste gebaut werden. Im Nutzfahrzeugbereich setzt Stellantis ausser auf Batterien auch auf Wasserstoff. (pd)

Fehler gefunden?Jetzt melden.