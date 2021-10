Nachruf auf Josef Zindel – Der erste Verteidiger des FC Basel Ob als Journalist oder Kommunikationsverantwortlicher – er war während Jahrzehnten der Herr der rotblauen Worte. Am Wochenende ist Josef Zindel verstummt. Georg Heitz

Ein Leben für den FC Basel: Josef Zindel, der in der Nacht auf Sonntag 68-jährig verstorben ist. Foto: Nicole Pont

Goalies. Schiedsrichter. Jungjournalisten.

Nicht dass es eine spezielle Reihenfolge gab, alle drei (Berufs-)Tätigkeiten gehörten zu Josef Zindels Lieblingsthemen. Kaum ein Torhüter genügte seinen hohen Ansprüchen, vielleicht abgesehen von Yann Sommer, seinem Yann Sommer. Und ungezählt sind die Entscheidungen der Unparteiischen, die er, noch bevor das Spiel wiederaufgenommen wurde, im Joggeli mit seinem früheren Arbeitskollegen und Referee Andreas Schluchter – sagen wir mal: leidenschaftlich – diskutierte. Oft dauerten die Debatten bis weit nach Spielschluss, vielleicht war es auch eine Methode, die eigene Nervosität zu bekämpfen.

Schliesslich bekam so mancher Medienneuling ein paar würzige Worte mit auf den Weg; als Volontär bei der BaZ, dem «Sport» oder bei Radio DRS – Zindels Stationen als Journalist – , später dann als Berichterstatter(in) in und um den St.-Jakob-Park und damit als Eindringling in die heilige Sphäre von Rotblau, in der er ab 2001 als FCB-Kommunikationsverantwortlicher unverändert Herr des Wortes war.

Josef Zindel war der erste Verteidiger des FC Basel. Bloss tackelte er nicht die gegnerischen Spieler, sondern mit Verve die Journaille. So kam es im Nachgang zu manchmal etwas gar emotional dahergesagten Sätzen fast schon traditionell zu Aussprachen mit Chefredaktionen und Sportreportern.

Natürlich war Josef aufbrausend. Aber er war ebenso sanftmütig. Oft resümierte er spätabends, dass der von ihm gemassregelte Schreiberling ja «nicht nur unrecht» habe. Neidlos anerkannte er, wenn jemandem ein guter Text gelungen war, wissend, dass er selbst zumindest im Grossraum Basel Massstäbe gesetzt hatte und unzählige Nachfolger(innen) beeinflusst hatte.

JoZ konnte brillant formulieren. Er bot seinem Publikum schon «Infotainment», als die Sendung «10 vor 10» noch nicht einmal erfunden war. Spielend schaffte er den Spagat zwischen dem Profifussball und dem politischen Kabarett. Er textete mit einer einzigartigen Leichtigkeit und polemisierte dabei auf höchstem Niveau.

Josef war verletzend und verletzlich, er war streitbar und harmoniebedürftig zugleich. Er verfügte über ein ausgeprägtes Mass an Selbstironie (den seinerzeitigen Ausfall wegen eines schweren Herzinfarktes nannte er im Nachgang stets «meine Unpässlichkeit»). Nur eines war er nie: langweilig.

Er brachte uns beim FCB in den Vorbereitungen auf Medienauftritte zur Weissglut, weil er die Rolle des Kritikers so perfekt mimte, indem er die weitaus bissigeren Fragen stellte als jene, mit denen wir später tatsächlich konfrontiert wurden. Er hatte ein sagenhaftes Gespür dafür, was die Medien aus einem unbedachten Halbsatz konstruieren würden; ohne Glaskugel vermochte er Szenarien präzise vorauszusagen. Und er machte es sich irgendwann zur Aufgabe, den FCB und die FCB-Menschen mit unnachahmlicher Konsequenz zu beschützen.

Auch Körpereinsatz gehörte selbstverständlich dazu. Wie etwa in jener Szene auf dem Bundesplatz in Bern, als der damalige FCB-Spieler Aleksandar Dragovic im Anschluss an einen Canossagang zu Bundesrat Ueli Maurer im Interview mit dem Schweizer Farbfernsehen genau jene Dinge sagte, die Josef ihm verboten hatte. Mit einem imposanten Sprung, der Yann Sommer zur Ehre gereicht hätte, hechtete Josef dazwischen und bearbeitete in der Folge den bedauernswerten Reporter derart eindringlich, bis dieser das kontaminierte Filmmaterial löschte.

Der FCB-Medienchef konnte über Marco Streller oder Alex Frei den Kopf schütteln, er konnte mit Gusti Nussbaumer oder Barbara Bigler über irgendwelche Matchtickets oder Termine streiten – stur und unnachgiebig. Doch im entscheidenden Moment, da verteidigte er sie allesamt mit jedem Mittel, das ihm zur Verfügung stand. Seine Loyalität übertraf seine Rechthaberei bei weitem.

Josef war ein sehr guter Zuhörer, er hatte sich beispielsweise sehr früh eine differenzierte Meinung zum Fanwesen gebildet. Weil er die Menschen und ihre Ansichten ernst nahm, selbst wenn sie von seinen Überzeugungen weit abwichen. Weil er bereit war, eigene Positionen zu überdenken und zu korrigieren.

Weniger talentiert war er mitunter, er mag es verzeihen, wenn er selbst im Rahmen von Journalistenspielen im Tor stand. Nicht dass er seine Abwehr nicht dirigierte, im Gegenteil. Er prägte den berühmten Schrei «heiloh!», wenn ein Schuss auf sein Gehäuse geflogen kann. Ein paarmal zu oft landete der Ball dann zwar schon hinter der Grundlinie, aber halt leider im Netz, sodass man beim besten Willen nicht darum herumkam, dem gegnerischen Team einen Treffer zuzuschreiben. Nie jedoch wäre es einem Mitspieler in den Sinn gekommen, die missglückte Aktion des hintersten Mannes zu kritisieren – vielmehr bemühten sich alle, so zu tun, als sei rein gar nichts geschehen.

Irgendwann begannen wir, zusammen zu Auswärtsspielen des FCB zu fahren. Josef war ein ausgesprochen sicherer Autofahrer, natürlich auch aufgrund seiner Routine, die auch von seiner tiefen Abneigung gegenüber Flugzeugen rührte. Seine Geografiekenntnisse: herausragend. Geschichte, Kultur, Religion – er war ausgesprochen gebildet, wusste auf allen Gebieten Interessantes interessant zu erzählen (natürlich nur in den Momenten, in denen wir nicht über Fussball redeten). Seine Leidenschaft für Rätsel lebte er aus, indem er Quizfragen stellte, die niemand beantworten konnte, der nicht Hansjörg Schifferli hiess (sein Freund und langjähriger Weggefährte) oder einen Statistikkurs für angehende Fussballexperten besucht hatte. Dann löste er triumphierend und selbstverständlich belehrend auf, derweil ich heillos überfordert war.

Wichtiger Bestandteil unserer Ausflüge quer durch die Schweiz war die Kulinarik. Mit sicherem Instinkt fanden wir überall im Land ein Gasthaus, in dem wir bedient wurden; wobei wir es weniger mit einem Ratatouille hielten als vielmehr mit den deftigeren Freuden, bevorzugt bestellte Josef eine «gut gebackene» Rösti mit irgendwas. Fast schon rituell war dann der Dialog nach dem Hauptgang: Wir versicherten uns gegenseitig, dass wir ganz bestimmt kein Dessert nehmen würden, das sei nun wirklich überhaupt nicht angebracht, schon gar nicht angesichts der vielen Stunden ohne Bewegung, die wir im Auto zu verbringen hatten. Meist bestellten wir dann die Crême brûlée ohne Rahm.

Die Muttenzerkurve gedenkt am Sonntag im Joggeli bei der Schweigeminute mit einem Banner Josef Zindel. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Letzten Sonntag, wenige Stunden nach Josef Zindels Tod, schaltete ich in Chicago den Fernseher ein, um die Partie des FCB gegen Lugano zu schauen. Die Schweigeminute und der anschliessende Applaus vor dem Anpfiff waren ausgesprochen bewegend. Und selbst wenn es nicht opportun ist, so gebe ich zu: Der Sieg von Rotblau hat mich für Josef sehr gefreut.

Heinz Lindner war übrigens ein für dieses spezielle Spiel ausgesprochen würdiger FCB-Goalie.

