Neues Italo-Restaurant im Kreis 5 – Der Espresso beim Mittagessen ist inklusive Das unkomplizierte Restaurant La Santa Sete steht für eine italienische Bistroküche, die in Zürich bisher einzigartig ist. Claudia Schmid



Der Sonnenuntergang beim Prime Tower gehört dazu: Der Aussenbereich des Lido La Santa Sete. Foto: Urs Jaudas

Zürich hat einen neuen Lido. Dieses Strandbad hat zwar kein Wasser, dafür je nach Sitzplatz einen Blick auf den Prime Tower, den Negrellisteg oder die vorbeifahrenden Züge. Blaue Liegestühle stehen bereit sowie Schatten spendende blau-weisse Sonnenschirme, angeschrieben mit «Lido di Santa Sete».

Im neuen italienischen Lokal La Santa Sete («Der Heilige Durst») wähnen wir uns nicht an der Zollstrasse in Zürich, sondern irgendwo ennet des Gotthards. Das liegt nicht nur an der Strandausstattung, sondern auch an der eingespielten, teilweise italienischsprachigen Crew, dem coolen Jazz und Funk vom eigenen Radiosender des Restaurants (radio.centrale.fm) oder den meeresblauen Tischen im Innenbereich. Und wenn die Sonne im Westen untergeht, taucht sie die ganze Strasse in oranges Sommerferienlicht.