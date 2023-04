Anklagerhebung gegen Trump – Der Ex-Präsident ist bereit, New York ist es auch Der Republikaner ist zurück in seiner Heimatstadt. Bald erfährt er vor Gericht, wieso er als erster ehemaliger US-Präsident angeklagt wird. Wie der Tag abläuft, wer seine Anwälte sind und wie sich die Stadt auf Proteste vorbereitet. Matthias Kolb

Zurück in New York: Donald Trump bei seiner Ankunft im Trump Tower. Foto: Keystone

Um 15:28 Uhr ist es soweit. Die Boeing 757, auf deren blauem Rumpf in weissen Grossbuchstaben der Name ihres Besitzers Donald Trump prangt, landet in New York. Gestartet war sie am Palm Beach International Airport. Vom New Yorker Flughafen LaGuardia fährt der 45. Präsident der Vereinigten Staaten zum Trump Tower an der Kreuzung von Fifth Avenue und 56. Strasse, wo er die Nacht verbringen will.



Den Anlass für die Reise kennt wohl mindestens die halbe Welt: Am frühen Dienstagnachmittag Ortszeit wird Trump im Gerichtsgebäude im Süden Manhattans erscheinen, wo ihm die Anklageschrift vorgelesen wird, die das Team um Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg verfasst hat. Was ihn dort ausserdem erwartet, ist ziemlich klar: Justizbeamte werden dem 76-Jährigen seine Fingerabdrücke abnehmen, ihm seine Rechte als Angeklagter vorlesen und ihn fotografieren. Einen solchen mug shot gab es noch von keinem ehemaligen US-Präsidenten; keiner von Trumps 44 Vorgängern wurde je angeklagt.



Seine Anhänger haben für elf Uhr zu ersten Demonstrationen aufgerufen, die Verlesung der Anklage soll US-Medien zufolge etwa drei Stunden später beginnen. Diese findet öffentlich statt. Allerdings werden im Gericht keine Videokameras zur Liveübertragung zugelassen sein. Der zuständige Richter lehnte einen entsprechenden Antrag etlicher Medien ab, wie diese berichteten. Erlaubt sind demnach fünf Fotografen, die zu Beginn der Anklageverlesung Fotos machen können.



In den vergangenen Tagen haben Anwälte mit der Staatsanwaltschaft verhandelt, wie es ablaufen soll, wenn Trump sich dem Gericht stellt. Als eher unwahrscheinlich gilt, dass Trump Handschellen anlegen muss. Er könnte auch eher diskret, etwa über einen Seiteneingang, ins Gebäude kommen. Den perp walk, die öffentliche Präsentation von Angeklagten oder Verdächtigen, wird es also vermutlich nicht geben.



Allerdings könnte der ehemalige Reality-TV-Star auch versuchen, einen solchen Auftritt für sich zu nutzen und sich vor seinen Anhängern als Opfer einer politischen Intrige darzustellen. Ungewöhnlich wird Trumps Auftritt auch werden, weil er laut «New York Times» von «einer Phalanx von Agenten des Secret Service» umgeben sein wird: Frühere Präsidenten müssen in den Vereinigten Staaten stets bewacht werden. Fest steht bereits, dass der Republikaner nach der Verlesung der Anklage direkt zurück nach Florida fliegen wird. Dort will er noch Dienstagabend in seinem Privatclub Mar-a-Lago eine Ansprache halten.