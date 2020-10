Köln

Zwei Spieler in der Startelf der Schweizer Nati standen vor 10 Tagen schon auf dem selben Rasen in Köln und waren daran beteiligt, dass Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln gewann. Nehmen wir die Beteiligung von Sommer und Elvedi also als gutes Omen.