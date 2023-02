Messerattacke nach Unfall in Winterthur – «Der Fahrer hat ganz ruhig gewirkt» Ein Mann aus Deutschland rammte am Donnerstag beim Merkurplatz ein anderes Auto und verletzte einen Passanten mit dem Messer. Ein Augenzeuge schildert den Vorfall. Jonas Keller

Ein roter VW Golf rammte am Donnerstag einen SUV beim Merkurplatz. Foto: Marc Dahinden

Unter den Augen des ersten Bundespräsidenten geschah am späten Donnerstagmittag Ungeheuerliches: Zwischen dem Jonas-Furrer-Denkmal und dem Merkurplatz in Winterthur fuhr ein roter VW Golf mit deutschem Kennzeichen erst aufs Trottoir und touchierte dort eine Person. Dann rammte der VW vor dem Manor-Parkhaus einen SUV so heftig, dass es diesen aufs Dach kehrte. Und schliesslich bedrohte der mutmassliche Unfallverursacher mehrere Personen mit einem Messer und verletzte einen 21-jährigen Italiener leicht am Hals.

Wie die Kantonspolizei am Donnerstagabend mitteilte, konnte der Tatverdächtige danach von einem anderen Passanten festgehalten und daraufhin von der Polizei verhaftet werden.

Erst eine Zigarette – dann die Messerattacke?

Durch die Fenster der Cotton Corner Bar blickt man genau auf die Kreuzung. «Plötzlich standen alle Gäste am Fenster», erzählt eine Servicemitarbeiterin, die während des Unfalls am Arbeiten war. «Als ich dazu kam, sah ich aber nur noch, wie einem Mann Handschellen angelegt wurden und wie die Polizei ihn abführte.»

Fast den ganzen Vorfall miterlebt hat Panos Tsaousidis vom Coiffeursalon Stela. Er sei gerade an einem späten Mittagessen gewesen, als er einen lauten Knall gehört habe, erzählt der Coiffeur. «Ich bin sofort zum Fenster gerannt und habe auf die Strasse geschaut.» Dort sah er das schwarze Auto, das auf dem Dach lag, und unmittelbar davor den roten Wagen mit ausgelösten Airbags. Der Fahrer des VW habe die Tür aufgerissen, habe dann vom Unfallort über die Kreuzung zurückgesetzt und sei auf dem gegenüberliegenden Trottoir zum Stehen gekommen. Bilder vom Unfallort bestätigen diese Schilderungen.

Mit offener Tür und ausgelöstem Airbag zurückgesetzt: So beschreibt Panos Tsaousidis die Szene unmittelbar nach dem Unfall. Foto: Marc Dahinden

Der «junge Mann» – die Polizei bestätigte am Donnerstagabend, dass es sich um einen 37-jährigen Deutschen handelt – sei dann ausgestiegen und habe mit Passanten geredet. «Ich habe Fluchwörter gehört», sagt Tsaousidis. «Dann ging der Mann zurück zum Auto, hat etwas darin geholt und sich anschliessend eine Zigarette angezündet. Er hat ganz ruhig gewirkt dabei.»

«Es war, als wüsste er, dass er etwas falsch gemacht hat und dass jetzt die Polizei kommt.» Panos Tsaousidis, Coiffeur und Augenzeuge

In der Schilderung von Tsaousidis fehlen daraufhin rund dreissig Sekunden – er wechselte vom Fenster seines Büros zum Fenster des Frisierzimmers, von dem die Sicht nochmals etwas besser war. Fanden just in diesem kurzen Zeitraum der Messerangriff und die anschliessende Überwältigung des Mannes statt, von denen die Kantonspolizei berichtet? Tsaousidis auf jeden Fall gibt an, weder einen Angriff noch ein Messer gesehen zu haben.

Der Fahrer des roten Wagens hat sich auf jeden Fall gemäss den Schilderungen des Coiffeurs danach bei der Wiese vor dem Jonas-Furrer-Denkmal hingesetzt, dort gewartet und eine Zigarette geraucht. «Es hat auf mich gewirkt, als wüsste er, dass er etwas falsch gemacht hat und dass jetzt die Polizei kommt.» Nach wenigen Minuten seien zwei Polizisten eingetroffen. «Er liess sich ohne Probleme die Handschellen anlegen», sagt Tsaousidis. Die Polizisten hätten erst den Tatort gesichert und anschliessend den Tatverdächtigen im Polizeiauto mitgenommen. «Es war wie ein Film», sagt Tsaousidis und fragt sich: «Wie kann jemandem so etwas passieren?»

Strafverfahren läuft

Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage, dass der Tatverdächtige sich widerstandslos festnehmen liess. Weitere Angaben könne man aufgrund des laufenden Verfahrens und des Persönlichkeitsschutzes aktuell nicht machen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den 37-jährigen Deutschen eröffnet, wie sie am Freitag bestätigt. Die Ermittlungen laufen, der mutmassliche Täter werde vernommen. Ob Untersuchungshaft beantragt wird, sei noch nicht entschieden.

