Christine Lambrecht macht den Platz an der Spitze des deutschen Verteidigungsministeriums frei. Endlich ist wohl auch der SPD-Politikerin klargeworden, dass sie nicht dazu in der Lage ist, die politische Zeitenwende, die Kanzler Olaf Scholz im Februar vor einem Jahr ausgerufen hat, in der Bundeswehr zu vollziehen.



Verflogen ist der grosse Schwung, der mit der Ankündigung verbunden war, 100 Milliarden Euro extra in die Truppe zu stecken. Stattdessen stellte sich ein bitteres Gefühl ein: In der Ukraine herrscht Krieg, aber bei der Bundeswehr läuft alles weiter wie eh und je. Und fast nichts funktioniert. Dafür fiel Lambrecht durch peinliche Auftritte auf und machte sich und die Truppe zum Gespött.

Ein Jahr nach Kriegsausbruch ist nicht einmal geklärt, wie jenes Material ersetzt wird, das die Bundeswehr richtigerweise an die Ukraine abgegeben hat. Noch immer warten die Soldaten auf die versprochenen neuen Schutzwesten und modernen Funkgeräte. Klar, Versäumnisse aus Jahrzehnten lassen sich nicht in wenigen Monaten beheben. Aber das Wenige, was passiert ist, ist eindeutig zu wenig.



Unter den Soldaten macht sich schon wieder der fatale Eindruck breit, abermals von der Politik verschaukelt zu werden. Als Ressortchefin hat man nur Erfolg, wenn auch die engsten Mitarbeiter ihren Erfolg wollen. Aber die eigenen Leute und auch die Generale hatten sich längst von ihr abgewandt.



Lambrecht hat in ihrem ersten Jahr kein echtes Interesse für die Bundeswehr aufgebracht. Die Welt der Soldaten blieb ihr fremd. Das liess sie die Truppe spüren, die sensibel darauf reagierte, dass Lambrecht das Pauken der Dienstgrade nicht wichtig war. Sie hat auch nicht die Grösse der Aufgabe erkannt, die vor ihr lag. Das muss man erstmal fertigbringen: 1oo Milliarden Euro zusätzlich ausgeben zu können und trotzdem nicht zu liefern.

Scholz' nächste Personalentscheidung muss sitzen

Die SPD hat so die grosse Chance vertan, wieder eine Führungsfigur zu stellen, die sich Respekt und Achtung bei der Truppe verschafft. Dies ist ein Scheitern von gewaltigem Ausmass, weil hier eben nicht nur eine Ministerin versagt hat, sondern die Partei und ihr Kanzler.



Scholz' Versäumnis liegt nicht in erster Linie darin, dass er im Dezember vor einem Jahr mit Lambrecht eine fragwürdige Personalentscheidung traf. Es liegt darin, diesen Fehler nicht rechtzeitig korrigiert zu haben. Er hätte Lambrecht mit Kriegsbeginn in der Ukraine ablösen müssen. Denn damals wurde klar: In der Modernisierung der Streitkräfte liegt fortan eines der Schlüsselprojekte seiner Kanzlerschaft.



In wenigen Tagen dürfte die Entscheidung fallen, ob der Westen Kampfpanzer in die Ukraine liefert. Es ist ein Debakel, dass Deutschland ausgerechnet jetzt ohne funktionierende Ministerin dasteht. Scholz' nächste Personalentscheidung muss sitzen. Es geht um ein Zeichen seiner Regierungsfähigkeit und um funktionierende Streitkräfte.

