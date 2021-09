Krise bei den Reformierten – Der Fall Locher kostet die Kirche schon 750’000 Franken Die Affäre um ihren ehemaligen Präsidenten Gottfried Locher kommt die reformierte Kirche teurer zu stehen als gedacht. Lochers Ehefrau kämpft derweil um die Ehre ihres Mannes – und wird von der Synode demonstrativ ignoriert. Rico Bandle

Soll die «sexuelle, psychische und spirituelle Integrität» einer Mitarbeiterin verletzt haben: Gottfried Locher, ehemaliger Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche (EKS). Foto: Raphael Moser

Es ist ein seltener Vorgang, dass eine Ehefrau ihren wegen sexueller Verfehlungen angeprangerten Gatten öffentlich verteidigt. «Sie haben einen kirchlichen Schauprozess gegen meinen Mann aufgeführt», schrieb Barbara Locher in einem Brief an die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche (EKS). «Am Rechtsstaat vorbei haben Sie Ihre eigene Scheinjustiz installiert – ohne Strafanzeige, ohne Strafverfahren, ohne Rechtsmittel.»

Gottfried Locher musste letztes Jahr als EKS-Präsident zurücktreten, nachdem eine ehemalige Untergebene eine Beschwerde gegen ihn eingereicht hatte. In der Folge beauftragte die Kirche eine Anwaltskanzlei, den Vorwurf zu untersuchen. In ihrem auszugsweise publizierten Gutachten kam die Kanzlei zum Schluss, Locher habe die «sexuelle, psychische und spirituelle Integrität» der Frau verletzt, die Vorwürfe der Beschwerdeführerin seien «glaubwürdig».