Kasami mit Köpfchen – Der FC Basel müht sich zum Erfolg über Servette Pajtim Kasami ist der Matchwinner in der Partie des FCB gegen die Genfer. Der 28-Jährige markiert das einzige Tor des Spiels per Kopf. Dominic Willimann

Basels Pajtim Kasami (l.) erzielte den goldenen Treffer. Foto: Keystone

Es wäre so einfach: Cabral verlagert das Spiel von rechts nach links, Valentin Stocker setzt sich am Flügel durch, spielt zur Mitte und Pajtim Kasami schiebt ein. Genau jener Spielzug liess den FC Basel im Heimspiel gegen Servette nach sechs Minuten ein erstes Mal jubeln. Doch Sandro Schärer, der Video-Schiedsrichter, schaltete sich aus der Ferne ein und rasch war die rotblaue Freude verflogen. Kasami stand im Abseits.

Dabei zeigte der FCB in jener Szene, was ihm in den letzten Partien oft gefehlt hatte: Einen schnörkellosen Spielzug mit sauberem Abschluss. Dieser ereignete sich in einer Phase, in der der Gastgeber der Partie seinen Stempel aufdrücken wollte. Trainer Ciriaco Sforza entschied sich für ein 4-1-4-1-System, in dem Mittelfeldakteur Yannick Marchand erstmals seit dem Cupfinal Ende August wieder in der Startelf stand. Der Junioren-Internationale war zuletzt ebenso verletzt wie Raoul Petretta, der Jorge als linken Aussenverteidiger ersetzte. Und nach seiner Corona-Infektion kehrte Silvan Widmer zurück auf den Rasen. Es war gleichzeitig das 100. Pflichtspiel des Internationalen für Basel.

Lindner zeichnete sich mehrfach aus

Das Startfurioso der Gastgeber war aber so rasch vorbei, wie es gekommen war. Servette versteckte sich nicht, trat mutig auf. Der 2:1-Sieg vom Mittwoch über den FCZ schien das Team von Alain Geiger beflügelt zu haben. Im Zentrum hatten die Genfer das Geschehen im Griff und immer wieder war es Miroslav Stevanovic am rechten Flügel, von dem viel Gefahr ausging. Torschüsse hatten die Gäste insgesamt mehr zu verzeichnen als Basel, doch scheiterten sie entweder an FCB-Goalie Heinz Lindner oder – wie bei Grejohn Kyeis Abschluss (29.) – an der Querlatte.

Und der FCB? Der kam nach dem Seitenwechsel verbessert zurück auf den Joggeli-Rasen. Der Lohn dafür folgte in der 51. Minute. Wiederum flankte Stocker, diesmal nach einer Ecke, Kasami stieg am Höchsten und nickte ein. Diesmal machte es der Mittelfeldspieler mit Köpfchen, und diesmal ist alles korrekt.

Kasamis Kopfball sollte der einzige Treffer dieser Partie bleiben. Einem Spiel, das intensiv und unterhaltsam war. Und ein Spiel, in dem sich Basel am Ende vor allem bei Goalie Lindner bedanken durfte. Der Ersatzkeeper, der den nach einer Corona-Infektion rekonvaleszenten Stamm-Torhüter Djordje Nikolic nach wie vor ersetzt, konnte sich mehrfach auszeichnen. Und dürfte Sforza vor die schwierige Entscheidung stellen, wem er am Mittwoch gegen Sion das Vertrauen zwischen den Pfosten schenken wird.