Liveticker: Pyunik - FCB – Der FC Basel schlägt Pyunik auswärts mit 2:1 In Unterzahl besiegt der FCB die Armenier mit 2:1 und steht damit in der Zwischenrunde der Conference League. Dort trifft man auf einen Drittplatzierten aus der Europa League. Daniel Schmidt

Trotz über einer halben Stunde in Unterzahl gewinnt der FC Basel auswärts beim FC Pyunik Jerewan mit 2:1 und steht in der Zwischenrunde der Conference League. Dort trifft man auf einen Drittplatzierten aus der Europa League. Das Zwischenziel, europäisch zu überwintern, erreicht Rotblau damit. Doch weil Slovan Bratislava sein Auswärtsspiel bei Zalgiris Vilnius ebenfalls siegreich gestaltet, beendet der FCB die Gruppe H nur auf dem zweiten Platz.

Die Vorzeichen dieser Partie waren für Basel ungewohnter Natur: 4000 Kilometer Reise, drei Stunden Zeitumstellung waren nötig, bis man die armenische Hauptstadt erreicht hatte. Diese Umstellung war den Baslern jedoch nur in den ersten fünfzehn Minuten anzumerken. Von da an übernahm das Team von Alex Frei das Spielzepter und ging in der 17. Minute durch Darian Males in Führung. Und dreizehn Minuten später legte Anton Kade nach, der in seinem Startelfdebüt für den FCB sein erstes Profitor erzielte. Beide Treffer waren dabei sehenswert herauskombiniert.

Die zweite Hälfte dauerte acht Minuten, da geriet der FC Basel zu Unrecht in Unterzahl. Nach einer vermeintlichen Schwalbe erhielt Dan Ndoye seinen zweiten Gelben Karton an diesem Abend und wurde des Feldes verwiesen. Wiederholungen ergaben jedoch, dass Dan Ndoye beim Zweikampf im Strafraum durchaus berührt wurde. Da es in den Gruppenspielen der Conference League aber keinen «VAR» gibt, blieb die Fehlentscheidung des rumänischen Schiedsrichters Fesnic bestehen.

Von da an war der FCB darauf bedacht, die Führung über die Zeit zu bringen. Der Gastgeber aus Armenien kam zwar zu einigen kleinen Chancen – richtig brenzlig wurde es aber erst in der 71. Minute. Und dann begann bei Basel das grosse Zittern: Luka Juricic konnte einen Pfostenabpraller zum Anschlusstreffer verwerten. Zu mehr reichte es für Pyunik aber nicht mehr, zumal offensiv auch in der Schlussphase zu oft die Durchschlagskraft und Kreativität fehlte.

Nach dem Erreichen der nächsten Runde in der Conference League ist der FCB nun darauf bedacht, in der Super League in den letzten Spielen vor der WM zu überzeugen. Die nächste Gelegenheit darauf bietet sich bereits kommenden Sonntag, wenn der FC Basel um 16.30 Uhr zu Hause auf den FC Sion trifft. (dsc)

Das Spiel ist aus! Das wars! Der FC Basel schlägt Pyunik auswärts mit 2:1 und steht in der Zwischenrunde der Conference League! Damit stellt der FCB sicher, europäisch zu überwintern. 95' Chance für den FCB! Auf der Gegenseite hat Millar die Chance zum 3:1, doch seinen Schuss kann Yurchenko zum Eckball abwehren. 95' Chance für Pyunik! Karapetyan mit einem letzten Kopfball, der jedoch rechts am Tor vorbei geht. Die Nachspielzeit beträgt... …5 Minuten. 88' Wechsel bei Pyunik Kovalenko ersetzt Bratkov in der Innenverteidigung. 87' Nächste Gelegenheit für Pyunik... …und erneut ist es Özbiliz, der sich hier in seiner kurzen Zeit auf dem Feld zum auffälligsten Pyunik-Akteur gemausert hat. Sein Schuss aus etwa 25 Metern geht nur knapp rechts am FCB-Gehäuse vorbei. 81' Chance für Pyunik! Einen Freistoss von Özbiliz aus etwa 30 Metern kann Salvi nur nach vorne abtropfen. Den Abpraller kann Kasim Adams jedoch aus der brenzligen Zone klären. 79' Doppelwechsel beim FCB Andi Zeqiri ersetzt den in der zweiten Hälfte glücklos agierenden Bradley Fink im Sturm, Kasim Adams kommt für Darian Males ins Spiel und soll die Defensive stabilisieren. Bei der Auswechslung gibt es jedoch einen kurzen Moment der Verwirrung, als Darian Males das Feld erneut betritt und von Fesnic dafür verwarnt wird. Dementsprechend verärgert stapft Males vom Feld und wird von den Pyunik-Fans dann mit Gegenständen beworfen. 73' Wechsel beim FCB Taulant Xhaka ersetzt den angeschlagenen Michael Lang in der Rechtsverteidigung. 71' Anschlusstreffer von Pyunik! Es steht nur noch 2:1! Und das Tor fiel so: Liam Milllar rutscht aus und verliert den Ball in der eigenen Hälfte. Anschliessend ist es eine Kombination der Eingewechselten: Der eingewechselte Özbiliz flankt von rechts in den Strafraum zum eingewechselten Karapetyan, der mit seinem Kopfball nur den Pfosten trifft. Den Abpraller kann der ebenfalls eingewechselte Luka Juricic per Nachschuss zum 2:1 verwerten. 68' Gelb für Frei Alex Frei beschwert sich zu vehement beim vierten Offiziellen und erhält dafür die Gelbe Karte. 63' Chance für Pyunik! Özbiliz' Schuss aus etwa 18 Metern rauscht nur knapp am FCB-Tor vorbei. 62' Gelb für Calafiori Der Italiener wird für ein Foul an Özbiliz verwarnt. 61' Wechsel beim FC Basel Liam Millar ersetzt Anton Kade positionsgetreu. Der 18-jährige Deutsche wird das heutige Spiel für immer in Erinnerung behalten – sein Treffer zum 2:0 war sein erstes Profitor. 58' Doppelwechsel bei Pyunik Pyunik legt offensiv nach: Luka Juricic ersetzt Dame Diop, Aras Özbiliz den Verteidiger Alexander Gonzalez. Den Wechseln vorausgegangen war eine Chance der Armenier, die Salvi erneut mit den Fäusten vereiteln konnte. Nach dem zweiten Wechsel wird Pyunik-Trainer Melikyan mit Gelb verwarnt, weil er zu nah am Feld stand. 56' Gelb für Pyunik Für ein taktisches Foul an Andy Diouf wird Harutyunyan mit der Gelben Karte bestraft. 53' Gelb-Rot für Ndoye! Aufgrund einer Schwalbe erhält Dan Ndoye seine zweite Gelbe Karte in diesem Spiel. In der Wiederholung zeigt sich jedoch, dass Ndoye durchaus berührt wurde und dass somit keine Schwalbe vorliegt. Es war somit eher ein Elfmeter als eine Schwalbe. Durch diese Fehlentscheidung vom rumänischen Referee Fesnic spielt der FCB nun über eine halbe Stunde in Unterzahl. 50' Die Angriffsbemühungen der Gastgeber... …intensivieren sich. Etwas Zählbares ist bislang jedoch noch nicht zu vermelden. Die zweite Halbzeit beginnt! Schiedsrichter Fesnic gibt den Ball wieder frei! Gewechselt wurde auf beiden Seiten nicht. Halbzeitfazit Der FC Basel zeigt hier in der ersten Halbzeit des Auswärtsspiels in der Conference League bei Pyunik Jerewan eine überzeugende Leistung und führt durch Tore von Darian Males und Debütant Anton Kade zurecht mit 2:0. Beide Treffer waren durchaus sehenswert herausgespielt. Macht der FCB gegen harmlose Armenier hier weiter wie bisher, steht einem Weiterkommen nichts im Weg. Da Tabellenführer Slovan Bratislava bei Zalgiris Vilnius zur Halbzeit jedoch ebenfalls mit 2:0 führt, steht der FCB derzeit jedoch immer noch auf Platz zwei, was ein Zwischenrundenspiel gegen einen Drittplatzierten aus der Europa League bedeuten würde. Ältere Beiträge

