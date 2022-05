Schweizer Meister auf Rundfahrt – Der FC Zürich besucht seine Fans per Schiff Der FC Zürich zelebriert am Montag den Meistertitel auf dem Zürichsee. An vier Orten hält das Team für eine Autogrammstunde an. Fabienne Sennhauser

Vor drei Wochen feierten FCZ-Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili, Trainer André Breitenreiter und Stürmer Assan Ceesay den Gewinn des Meistertitels. Am Montag kommen sie in die Region. Foto: Keystone

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr ist sie Geschichte: die Fussballsaison 2021/2022 der höchsten Schweizer Liga. Kurz darauf darf Yanick Brecher als Captain des FC Zürich den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Im Letzigrund wird es dann kein Halten mehr geben.

Der Feierlichkeiten nicht genug, hat der Neo-Schweizer Meister ausserdem angekündigt, am Montag seinen 13. Meistertitel mit einer Schifffahrt auf dem Zürichsee zu feiern. Dabei macht die Mannschaft halt in vier Seegemeinden. Insbesondere die kleinsten Fans sollen so die Gelegenheit erhalten, ihre Mannschaft zu feiern und das eine oder andere Autogramm ihrer Idole zu ergattern.