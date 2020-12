Luzern mit zweitem Sieg – FCZ unterliegt Servette nach einem Last-Minute-Treffer Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten aus Genf verliert der FCZ unter Coach Rizzo zum ersten Mal. Luzern holt gegen Sion den zweiten Sieg in Folge. Tobias Ochsner

Das Siegtor für Servette fällt in letzter Minute. Video: SRF

Nun hat es auch Massimo Rizzo getroffen, er verliert 2020 erstmals mit dem FCZ. In der 94. Minute, quasi mit dem Abpfiff, trifft Servettes Théo Valls zum 2:1. Es ist eine bittere Niederlage.

Lange war der FCZ besser – und hätte Willy Gnonto kurz vor Schluss nicht den Pfosten, sondern das leere Tor getroffen, die Zürcher hätten sehr wahrscheinlich drei Punkte geholt.

Genf trifft kurios, Zürich reagiert umgehend

Erstmals seit Rizzos Amtsantritt gerät der Stadtclub in Rückstand, Kyei trifft kurios und aus nächster Distanz, weil sich Goalie Yanick Brecher und Verteidiger Nathan ungeschickt anstellen. Doch der FCZ reagiert gekonnt, bloss sechs Minuten später trifft Toni Domgjoni äusserst sehenswert mit einem Schlenzer. Für den 22-Jährigen ist es das vierte Super-League-Tor.

Der FCZ knüpft an die Leistungen der vergangenen Spiele an, er ist über weite Strecken der Partie ein Spiegelbild seines Trainers. Positiv ausgedrückt: Überlegt, besonnen. Kritischer betrachtet aber auch: sehr vorsichtig. Man wägt ab, sichert ab, nur nicht zu viel Risiko.

Trotzdem kommt der FCZ zu Chancen, immer dann, wenn es schnell über die Seiten geht. Antonio Marchesano vergibt aus kürzester Distanz. Noch einfacher hat es Assan Ceesay, Goalie Jérémy Frick liegt nach einem Abpraller am Boden, doch der Stürmer schiesst am Tor vorbei. So verpasst der FCZ den dritten Platz und bleibt in der Tabelle bei elf Punkten. (czu)

FCL besiegt Sion dank Youngster

Der FC Luzern hat den zweiten Saisonsieg geholt. Kurz nach der Premiere am Wochenende bezwangen die Innerschweizer auch den FC Sion und gewannen zu Hause 2:0. Der 18-jährige Joker Yvan Alounga war Mann des Spiels. In der 70. Minute – nur eine Zeigerumdrehung nach seiner Einwechslung – wurde Aloungas Hereingabe vom Sittener Jan Bamert unglücklich ins eigene Tor abgelenkt.

Mit einer Vorlage und einem Treffer avanciert Luzern-Youngster Yvan Alounga zum Matchwinner. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Das 2:0 erzielte der Luzerner dann selbst: In der 81. Minute verwertete er einen Abpraller stilsicher. FCL-Coach Fabio Celestini dürfte nun wohl etwas ruhiger schlafen, während seinem Gegenüber Fabio Grosso nach der 1:4-Schmach vom Samstag in Vaduz und dieser Niederlage unruhigere Nächte und Tage bevorstehen. (lai)

Lausanne mit erstem Sieg im neuen Stadion

Sandro Wieser liegt am Boden im eigenen Strafraum. Der Abschluss kommt auf ihn zu. Er hebt die Arme und blockt den Torschuss mit den Händen. Penalty für Lausanne und Gelb-Rot für den Vaduzer. Aldin Turkes bleibt eiskalt und erzielt das erste Tor für Lausanne im neuen Stadion.

Es war der erste Treffer in einem sehr bescheidenen Aufsteiger-Duell, das Lausanne 3:0 für sich entscheiden konnte. Ungenauigkeiten in der Offensive und zweikampfstarke Abwehrreihen dominierten eine physische Partie. Erst in der 53. Minute kam zum ersten Mal ein Ball aufs Tor, wobei der Vaduzer Djokic wohl eher eine Flanke schlagen wollte.

Der FC Lausanne-Sport gewinnt gegen den FC Vaduz und fährt zum ersten Mal im neuen Stade de la Tuilière einen Sieg ein. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In den Minuten nach dem Platzverweis zeigten sich die Liechtensteiner zwar kämpferisch, konnte den Ball halten, aber nicht gefährlich werden. Nach zehn Minuten nutzten die Waadtländer die Überzahl aus und Turkin sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. (ets)

Telegramme und Tabelle Infos einblenden Servette – Zürich 2:1 (0:0) SR Schärer. Tore: 69. Kyei (Fofana) 1:0. 75. Domgjoni (Kramer) 1:1. 94. Valls 2:1. Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Ondoua, Severin; Cespedes; Stevanovic, Cognat (64. Imeri), Valls, Schalk (64. Fofana); Kyei (74. Koné). Zürich: Brecher; Omeragic, Sobiech, Nathan, Aliti; Domgjoni (84. Hekuran Kryeziu), Doumbia; Tosin, Marchesano (70. Schönbächler), Kololli (84. Gnonto); Ceesay (59. Kramer). Bemerkungen: Servette ohne Sasso, Alves, Henchoz (alle verletzt) und Antunes (private Gründe). Zürich ohne Britto (verletzt) und Janjicic (krank). Verwarnungen: 60. Kyei (Foul). 79. Ondoua (Foul). Luzern – Sion 2:0 (0:0) SR Tschudi. Tore: 70. Bamert (Eigentor) 1:0. 81. Alounga (Sorgic) 2:0. Luzern: Müller; Sidler, Lucas, Knezevic, Frydek; Carbonell (69. Alounga), Schulz; Tasar (69. Ndiaye), Schaub (85. Schwegler), Ugrinic; Sorgic. Sion: Fickentscher; Martic, Bamert (73. Ruiz), Ndoye, Iapichino; Tosetti (60. Khasa), Grgic, Araz; Clemenza (6. Serey Die); Itaitinga (73. Wakatsuki), Karlen (60. Uldrikis). Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ndenge, Grether, Emini, Binous und Burch (alle verletzt). Sion ohne Hoarau, Luan, Kabashi und Andersson (alle verletzt). Clemenza verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 49. Carbonell (Foul), 64. Martic (Foul), 67. Bamert (Foul), 91. Araz (Foul). Lausanne-Sport – Vaduz 3:0 (0:0) SR Cibelli. Tore: 59. Turkes (Handspenalty) 1:0. 69. Turkes (Puertas) 2:0. 80. Geissmann (Jenz) 3:0. Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Jenz, Nanizayamo; Kukuruzovic (73. Tsongui); Boranijasevic, Puertas, Geissmann (81. Da Cunha), Flo (73. Barès); Zekhnini (65. Guessand), Turkes (73. Brazão). Vaduz: Büchel; Schmied (73. Prokopic) Schmid, Simani; Dorn, Gajic, Wieser, Hug (46. Gasser); Cicek (80. Di Giusto), Coulibaly (73. Sutter); Djokic (61. Lüchinger). Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Falk und Schmidt (beide verletzt). Vaduz komplett. Gelb-rote Karte: 58. Wieser (Hands). Verwarnungen: 34. Wieser (Reklamieren), 40. Zekhnini (Foul), 42. Nanizayamo (Foul), 63. Puertas (Foul). Tabelle: 1. Young Boys 8/18. 2. Lugano 8/16. 3. St. Gallen 8/12. 4. Lausanne-Sport 9/12. 5. Zürich 8/11. 6. Basel 8/10. 7. Luzern 9/9. 8. Servette 8/8. 9. Sion 8/7. 10. Vaduz 8/6.

