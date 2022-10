Europa League: FCZ – Bodö/Glimt – Der FC Zürich zeigt Moral und dreht das Spiel kurz vor Schluss Der Schweizer Meister liegt gegen die Norweger hinten, erst in der Nachspielzeit sorgt Antonio Marchesano für den ersten Sieg in der Europa League.

FCZ-Erfolgserlebnis: Nikola Boranijasevic bejubelt sein Tor zum Ausgleich gegen Bodö/Glimt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Da ist er, der erste Sieg für Bo Henriksen, den neuen Trainer des FC Zürich. Im Rückspiel gegen den norwegischen Verein Bodö/Glimt gibt es zu Hause im Letzigrund ein 2:1. Damit könnte sich der FCZ in seiner Gruppe A noch immer den dritten Platz und die Qualifikation für die Conference League sichern. Er bräuchte dafür aber einen Sieg im abschliessenden Spiel gegen Arsenal. Gleichzeitig darf Bodö in Eindhoven nicht gewinnen.

Das Hinspiel der zwei Teams endete 1:2 aus Zürcher Sicht, nun zeigt der FCZ einen starken Auftritt. Die Gäste haben zwar bereits in der zweiten Minute eine erste gute Chance, werden danach aber kaum mehr gefährlich. Dafür hat das Heimteam selbst gute Möglichkeiten, einmal wird Boranijasevic aus der Distanz gefährlich, auch Okita hat seine Momente. Zur Pause liegen die Zürcher dennoch hinten. Nikola Katic bringt einen Ball nicht weg und steht dann bei der Hereingabe zu weit vom Gegner weg, Stürmer Pellegrino schiesst das 1:0 in der 45. Minute.

In der zweiten Halbzeit dann ist der FCZ die bessere Mannschaft, es ist der wohl beste Auftritt der Saison. Vor allem Okita gibt Schuss um Schuss auf das Tor des Gegners ab, so auch in der 67. Minute, als er die Latte trifft und Boranijasevic den Abstauber zum 1:1 verwertet. Es ist das erste Tor aus dem Spiel heraus in der Ära von Trainer Henriksen.

Boranijasevic hat kurz nach seinem Tor wieder eine Chance, zudem lenkt Bodö-Goalie Khaikin einen Kopfball Marchesanos gerade noch so an die Latte. Das zweite Tor für den FCZ will nicht fallen, wer auch immer es probiert, der eingewechselte Hodza, Rohner und noch einmal Marchesano scheitern, Viunnyk verpasst eine gute Flanke knapp.

Es dauert bis in die Nachspielzeit, bis der FCZ das Spiel dann aber ganz gedreht hat. Nach einem langen Ball von Rohner hat Marchesano noch einmal Platz und diesmal macht es der Tessiner besser. Er trifft via Innenpfosten zum 2:1. Es sind nach vier Niederlagen und einer Tordifferenz von 2:14 die ersten Punkte in der aktuellen Europa-League-Saison.



