... Unruhe und viele Fragezeichen

Aber auch neben dem Feld herrscht Unzufriedenheit und Ungewissheit. Rund 1000 Fans protestierten am Montag in der Basler Innenstadt, dabei ging es weniger um die Beurlaubung von Captain Valentin Stocker als um eine mögliche Übernahme beziehungsweise Teil-Übernahme des Clubs. Klar ist bisher nur, dass in dieser Causa vieles unklar ist.