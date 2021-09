Beim Gegner spielt ein international erfahrener Alt-Star

Kairat Almaty hofft in der Offensive unter anderem auf Vagner Love. Der Brasilianer spielte lange Zeit bei ZSKA Moskau, wo er den UEFA-Cup-Titel gewinnen konnte und einige Auftritte in der Champions League erleben durfte. Wo er seinen Namen her hat und was den mittlerweile 37-Jährigen so speziell macht, steht im Porträt.