Basel verliert in St. Gallen – Der FCB geht weiter durch die Krise Beim 3:1 gegen Basel gelingt St. Gallen fast alles. Und Basels Neustart ist vorerst beendet. Dass der FCB auf Rang 2 steht, ist mittlerweile erstaunlich. Samuel Waldis

Nichts geht gerade wie gewünscht: Der Basler Verteidiger Timm Klose sah auch gegen St. Gallen schlecht aus. Foto: Christian Merz (Keystone)

Seit keine Zuschauer mehr zugelassen sind, fällt den Fussballfans immer wieder Neues ein. In St. Gallen zündeten sie am Samstagabend Feuerwerk rund um das Stadion. Während fast zwei Minuten knallte es, jeder Pfiff des Schiedsrichters wäre untergegangen. Und nachdem sich der Raketennebel verzogen hatte, brachte der Vollmond etwas Gelassenheit in die Abendstimmung.

Doch diese Ruhe währte nur kurz. Denn was der FC Basel und vor allem der FC St. Gallen danach ablieferten, war feine Unterhaltung in einer Liga, die ganz vorne längst entschieden scheint.Über 90 Minuten gab es knapp 40 Abschlüsse. Die meisten davon hatten die St. Galler, die schliesslich 3:1 gewannen. Dabei spielten hier zwei der formschwächsten Teams: Die Ostschweizer hatten vier der letzten fünf Spiele verloren, die Basler warten inzwischen seit vier Partien auf einen Sieg.

Aber was will ein Trainer auch tun, wenn ihm schon wieder 15 Spieler fehlen? Ciriaco Sforza stellte vier Akteure in die Startformation, die 20 Jahre alt oder jünger waren. Darunter den 18-jährigen Argentinier Matias Palacios, der seit seiner Ankunft in Basel die Sehnsucht nach der verlorenen Kreativität füttert.

Salzburgs Junior Adamu könnte die Super League bereichern

Es war die jüngste Basler Startelf der Saison – und auf der Bank sassen vier Junioren. Das entspricht zwar den Ideen der Vereinsführung. Aber gegen diesen FC St. Gallen reichte das Jugendkonzept nicht: Görtler erzielte mit einem wunderbaren Tor die Führung (35.), Kwadwo Duah verwertete nach 70 Minuten einen Elfmeter und Jordi Quintillà wenig später einen Freistoss direkt.Sforza hatte nach dem 0:0 gegen Lausanne noch von einem «Neuanfang» gesprochen.

Und die Basler kamen wenigstens eine Weile zurecht. Aber Peter Zeidler fand die Antwort auf Sforzas 4-4-2-Grundordnung mit Raute und beendet den Basler Neustart gleich wieder.Der Deutsche bildete einen Doppelsturm mit Duah und dem Österreicher Junior Adamu. Macht der 19-jährige Leihspieler von RB Salzburg nach seinem Debüt so weiter, bereichert er die Liga. Die beiden Stürmer liess Zeidler mit Bällen füttern aus dem Mittelfeld, wo vor allem Görtler einen starken Abend erwischte, der Lenker, auf den diese Mannschaft fast nicht verzichten kann

Palacios deutet Qualität an – doch Basels Abwehr schwächelt

Abgesehen von Cabrals Tor in der Nachspielzeit fehlte bei den Baslern einmal mehr vieles. Das gründet auch in der langen Verletztenliste. Es erstaunt, dass dieses Team noch immer auf dem zweiten Rang steht. Palacios deutete an, auf was sich bei den angezählten Baslern alle freuen dürfen: saubere Technik, mit viel Gefühl getretene Freistösse, Pässe in die Tiefe. Doch die Abwehr war erneut die Schwachstelle. Beim 1:0 setzt sich Görtler gegen vier Basler durch, im Fallen.

Die Basler haben inzwischen die viertmeisten Gegentore der Liga kassiert.Der FC St. Gallen ist mit diesem Sieg bis auf einen Punkt an Basel herangekommen und steht auf dem dritten Rang. Am Sonntag kann YB den Vorsprung auf 21 Punkte ausbauen. Der erste Platz ist nicht in den St. Galler köpfen. Aber ein bisschen Feuerwerk haben sie sich am Samstag nicht nehmen lassen.