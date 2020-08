Schweizer Europacup-Bilanz – Der FCB ist besser als alle anderen Clubs zusammen Mit dem Ausscheiden des FC Basel endete am Dienstag das erfolgreichste Europacup-Jahrzehnt der Schweizer Fussballgeschichte. Dafür verantwortlich ist allerdings allein der FCB . Oliver Gut

High Five, Kollege: Basels Offensivkräfte Kemal Ademi (links) und Valentin Stocker. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Schlusspunkt mag ernüchternd gewesen sein. Ein 1:4 in einer Viertelfinal-Partie verströmt für sich selbst wenig Glanz. Und doch ist es eine Tatsache: Mit der Niederlage gegen Schachtar Donezk endete am Dienstag das erfolgreichste Europacup-Jahrzehnt der Schweizer Fussballgeschichte. Ein Jahrzehnt, das dem helvetischen Clubfussball nicht nur eine Halbfinal- und zwei weitere Viertelfinal-Teilnahmen in der Europa League bescherte, sondern auch insgesamt sechs Teilnahmen an der Champions League beinhaltete, die in drei Fällen bis in die Achtelfinals führten.