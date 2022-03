Liveticker: Basel – St. Gallen - Ausgeglichene Startphase

Die Ausgangslage

Der FC Basel steht in der Tabelle zwar elf Punkte und drei Ränge (Rang 3 vs. Rang 6) vor den Gästen aus der Ostschweiz, doch der Eindruck täuscht: Die St. Galler sind gemeinsam mit Leader Zürich das beste Team der Rückrunde, holten 13 von möglichen 15 Punkten. Nach einer verkorksten Hinrunde hat die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler ihren Rhythmus wiedergefunden und ist mittlerweile von Rang 8 auf Rang 6 geklettert. Auch das letzte Aufeinandertreffen zwischen Basel und St. Gallen entschieden Letztere mit 1:0 im St.-Jakob-Park am 7. November für sich.

Der FC Basel strebt jedoch nach der enttäuschenden Niederlage gegen den FC Zürich nach Wiedergutmachung und auch Interimstrainer Guilllermo Abascal möchte seinen ersten Sieg mit dem FCB einheimsen, es erwartet uns also ein spannendes Aufeinandertreffen.