Zuffi und Callà übernehmen – Der FCW trennt sich von Trainer Ralf Loose Nach dreieinhalb Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen Ralf Loose und dem FC Winterthur beendet. Der neue Cheftrainer soll seine Arbeit spätestens in der Winterpause aufnehmen. Bis dahin übernehmen Davide Callà und Dario Zuffi das Coaching. red

Ralf Looses Zeit an der Seitenlinie des FC Winterthur ist zu Ende. Foto: Madeleine Schoder

«Die Trennung von Ralf Loose erfolgt ausschliesslich aus sportlichen Gründen», erklärt Oliver Kaiser, der Leiter Sport, den Entscheid der Clubführung. Ausschlaggebend seien gemäss Club-Communiqué nicht in erster Linie die negativen Resultate der letzten Spiele, sondern die ausbleibende Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler. Vor dem Hintergrund der sportlichen Ausgeglichenheit in der Liga sowie dem Blick in die Zukunft habe sich die Klubleitung zur Trennung entschlossen.

Nach 137 Ernstkämpfen unter Loose «braucht die Mannschaft neue Impulse», ist Oliver Kaiser überzeugt. Der FCW nehme nun Kontakt mit potenziellen Nachfolgern auf. Der neue Cheftrainer soll in der Winterpause genügend Zeit bekommen, um die Mannschaft kennenzulernen. Bis dahin werden die beiden Assistenztrainer Davide Callà und Dario Zuffi das Training leiten und die anstehenden Meisterschaftsspiele gegen den FC Wil und den FC Vaduz coachen.

Die Winterthurer hatten aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt und dabei dreimal in Folge verloren; derzeit liegen sie drei Punkte hinter Leader Vaduz auf Platz 2 der Challenge League.

